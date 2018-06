V kádru Argentiny to vře. Sestavu na Nigérii určí hráči

Situace už je kritická. Argentina byla před startem letošního fotbalového šampionátu považována za jednoho z favoritů na zisk titulu, nyní jí však hrozí, že neprojde ani přes základní skupinu. Největší kritiku za předvedené výkony schytal trenér Jorge Sampaoli, proti němuž se vzbouřili i samotní hráči. Ti by v čele s Lionelem Messim měli podle britských médií vybírat taktiku a sestavu na poslední skupinový duel o vše s Nigérií.

Takový průběh si nikdo nepředstavoval. Fotbalisté Argentiny byli před začátkem skupiny D jasným favoritem na postup, nyní jim však hrozí, že se do vyřazovací části nepodívají. Svěřenci kouče Jorgeho Sampaoliho v úvodním utkání překvapivě pouze remizovali s Islandem, jenž startoval na fotbalovém šampionátu vůbec poprvé, načež schytali v dalším duelu třígólový výprask od Chorvatska.

A fanoušci nešetřili kritikou. Nejvíce negativních slov si vyslechl již zmíněný trenér, do něhož se podle anglického deníku Daili Mail pustili i hráči. Ti se dokonce měli obrátit na technického ředitele fotbalového svazu Jorgeho Burruchagu, aby sebral Sampaolimu některé pravomoci, včetně výběru taktiky a sestavy na zápas s Nigérií.

Na klíčový duel, v němž musí Argentina bezpodmínečně zvítězit, by tak měli přípravu obstarat samotní fotbalisté v čele s největší hvězdou Lionelem Messim. To následně potvrdil i bývalý reprezentant Ricardo Giusti. "Mluvil jsem s Burruchagou, takže vím, že dovolil hráčům převzít velení. Pokud bude chtít Sampaoli proti Nigérii sednout na lavičku, tak může. Pokud ne, tak to také nebude problém," řekl.

Osmapadesátiletý lodivod, jenž v minulosti vedl třeba španělskou Sevillu, by však měl ve své funkci po dobu mistrovství zůstat. Podle předsedy svazu Claudio Tapia se každopádně musí připravit na to, že jím nominovaní hráči budou mít v kabině větší slovo než tomu bylo v minulosti.

Duel proti Nigérii, která momentálně figuruje na druhém postupovém místě tabulky, vypukne na petrohradském stadionu už 26. června. Dokáží Argentinci napravit předchozí zaváhání a prokoušou se do osmifinále?