VIDEO: Kok*t Pepe či modlitba při zápase. Jaký byl první týden?

Týden. Tolik už má za sebou fotbalový šampionát v Rusku. Během pouhých sedmi dní vyvolal fotbal po celém světě spoustu emocí a zaznamenal množství zajímavých výsledků. Němci nebo Argentina by mohli vyprávět. Děním však zahýbaly i další události, které se světovým mistrovstvím úzce souvisejí - nadávky na stopera Pepeho, modlící se Saúdové přímo uprostřed zápasu nebo Senegalci uklízející odpadky. Co fanouškům prozatím utkvělo v paměti nejvíc?

Spousta vášnivých sázkařů trhala tikety a ti nejvěrnější fanoušci si rvali vlasy. Fotbaloví giganti z Brazílie, Argentiny či Německa totiž v úvodních duelech nečekaně klopýtli. Brazílie nedokázala najít recept na obranu Švýcarska a s hráči ze země helvétského kříže pouze remizovala 1:1. Stejně tak dopadli Argentinci v bitvě proti Islandu, který skončil rovněž vyrovnaným stavem 1:1. Hvězdný Lionel Messi navíc neproměnil penaltu.

Ještě hůř bylo v táboře Němců. Úřadující mistři světa totiž nestačili na Mexiko a prohráli 0:1. Nejlépe si na MS zatím vedou domácí Rusové, kteří rozstříleli Saúdskou Arábii 5:0 a zvítězili nad Egyptem (3:1). Společně s Uruguayí si tak už po dvou zápasech proklestili cestu do osmifinále. Zajímavou přestřelku nabídlo i pyrenejské derby mezi Španělskem a Portugalskem. Přestože Ronaldo vsítil hattrick, stačilo to pouze na remízu 3:3.

Většina zápasů jinak končila těsnými nebo obdobnými výsledky - 1:0, 1:1 či 2:1. Víc než dva góly nasázeli jen již zmínění Rusové, Belgičané a právě Španělé a Portugalci ve vzájemném duelu. S góly se tak zatím pytel moc neroztrhl. O nejvíc z nich se postaral Cristiano Ronadlo, jenž zaznamenal už čtyři.

Gólů padalo málo, zato ale byly výstavní

I když branek nepadá tolik, některé z nich patří mezi výstavní kousky. Fanoušci doslova slintali blahem u jedné z Ronaldových tref do sítě Španělska. Držitel několika Zlatých míčů si postavil balon na standardní situaci a umístil balon přímo do šibeneci de Geovy svatyně.

Velkých ovací se dostalo i přesným zásahům Agüera, Kolarova nebo Mertense. Ten nejhezčí si prozatím připsal nejspíš Philippe Coutinho v utkání se Švýcary. Brazilec si zpracoval balon po soupeřově obranné hlavičce před brankou a z hranice velkého vápna takřka vymetl pravý horní švýcarské branky.

"Uklízeči", modlící se fanoušci či kok*t Pepe

Při zápasech i mimo ně však stojí za povšimnutí i spousta jiných věcí. Například fanoušci. Ti ze Saúdské Arábie se neohlíželi napravo nalevo a při utkání svého týmu s Uruguayí splnili svou povinnost - přímo na stadionu se pomodlili.

فيديو ..

.

بعض الجماهير السعودية تؤدي الصلاة خلال حضورها مباراة منتخبنا الوطني والأوروغواي .. رجال لا يُليهيم شيئاً عن ذكر الله.

.

#السعودية_اوروغواي #المملكة #روسيا #الإسلام

. pic.twitter.com/GOGKu20lyq - أخبار السعودية (@SaudiNews50) 20. června 2018

Hezké gesto ukázali také příznivci Senegalu, kteří v euforii z vítězství nad Polskem pomáhali po zápase přímo na stadionu uklízet nahromaděné odpadky.

Senegal fans cleaning up their part of the stadium after their victory against Poland is the best thing you’ll see today👏🇸🇳 pic.twitter.com/nhojG0CHaU - PF | World Cup🏆 (@PurelyFootball) 19. června 2018

Fandové Peru dokonce v hlavním městě Limě způsobili malé zemětřesné vibrace, když se radovali z odpískané penalty.

Slušnou show předvedl také portugalský obránce Pepe, jenž by svou etudou mohl konkurovat těm nejlepším světovým hercům. V závěru zápasu s Marokem ho protihráč Benatia jen lehce poplácal po zádech, bek Besiktase se však svalil doslova jako podťatý a začal nadávat. Celou akci ale viděli na videu všichni a do Portugalce se pěkně obuli. Nechyběly především nadávky do kok*tů a posměch. Příště si slavný bek snad podobné divadýlko rozmyslí.

Jinou tvář ukázal obránce Marcelo. Hráč, který na hřišti často nadává, fauluje a fauly naopak slušně přihrává. Na trénink reprezentace s ním dorazil malý syn Liam a Brazilec byl najednou vidět v úplně jiném světle. Na hezký rodinný moment koukali s pusou dokořán i jeho spoluhráči. Marcelo se zkrátka nezdá.

Family time ️⚽️❤️️@MarceloM12 enjoys a lovely moment with his son Liam during #BRA training pic.twitter.com/zCm83t26YC - FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 19. června 2018

Nechyběly ani oslavné tanečky senegalských hráčů, kteří zaskočili Polsko. Polemiky nad Messim i Ronaldem a další. Fanoušci jednotlivých zemí rovněž zaujali různými způsoby, jakými podporují své oblíbence. Třeba už jen zvolenými outfity.

Emre Can might have left Liverpool, but this sure looks like him supporting Mohamed Salah during Egypt's defeat to Russia last night 👀



(Spotted on @LFCreddit) pic.twitter.com/GlfkO5qNDA - Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 20. června 2018

Egypťané chodí na stadion například vystrojení jako faraoni. Senegalci dělají i z fandění velkou show.

Senegal footie fans have the best way of celebrating team win - if only all fans were like this! https://t.co/qQ2qO24iN2 pic.twitter.com/LZjDUE5MfE - The Sun (@TheSun) 20. června 2018

A po gólech si stejně jako příznivci v ochozech zatancovali i samotní hráči.

Ruský šampionát toho za pouhý týden nabídl mnoho. A další týdny ho ještě čekají. Co všechno se bude dít dál?