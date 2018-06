Skupina D: Hvězdná Argentina, kreativní Modrič i odvážný Island

Poslední týden zbývá do začátku nejsledovanější sportovní akce letošního léta - fotbalového mistrovství světa. Šampionát uspořádá Rusko, čtyři roky starý triumf z Brazílie budou obhajovat Němci. Soupeři se jim ale prestižní trofej pokusí sebrat, na slavný triumf si dělá zálusk hned několik dalších zájemců.

Pojďme si v pravidelném seriálu on-line deníku TÝDEN.CZ představit jednotlivé národní výběry, které se na světový šampionát kvalifikovali. Ve skupině D si zahraje Messiho Argentina, kterou čekají duely s Chorvatskem, Islandem a Nigérií (předchozí díly zde - skupina A, skupina B, skupina C).

Argentina

Začněme největším favoritem čtvrté skupiny. Tím je bezesporu Argentina, tradiční účastník vrcholových akcí. Jihoameričané na světových šampionátech nechybí od roku 1958, na kontě mají tři získané medaile, včetně dvou zlatých. Dosud poslední cenný kov přidali na mistrovství světa 2014 v Brazílii, kde skončili po finálové porážce s Německem druzí.

Do závěrečné fáze šampionátu by rádi prošli i letos, sázkaři jim však příliš nevěří. Argentinci vystřídali během kvalifikace tři trenéry a do Ruska prošli až ze třetího místa tabulky. Ideální nebyla ani letošní příprava. Přestože svěřenci Jorgeho Sampaoliho porazili Italy, od Španělska dostali šest kousků. Generálka na MS proti Izraeli byla pro změnu zrušena.

Při pohledu na nominaci ale zase nelze Argentinu odepisovat, má totiž kvalitu na všech postech. V obraně může kouč využít služeb Otamendiho, Fazia či Roja. Ti všichni pravidelně nastupují v nejlepších evropských soutěžích. Velké jména nabízí také záložní řada, kde budou operovat mimo jiné Éver Banega ze Sevilly, londýnský Manuel Lanzini či Ángel Di María z PSG.

Kapitola sama pro sebe je ofenziva, kterou by měl střelecky táhnout k postupu hvězdný Lionel Messi. Barcelonský fotbalový kouzelník dlouhodobě prokazuje absolutní extratřídu a potvrdit to bude chtít i na turnaji ve východní Evropě. Argentinská desítka bude mít k ruce další trojici snajprů - Paula Dybalu, Sergia Agüera a Gonzala Higuaína. Kapitán milánského Interu Mauro Icardi se do výběru nevešel.

Všichni jmenovaní hráči mají velkou kvalitu a měli by poměrně v klidu zařídit postup do osmifinále. Zda uspějí i ve vyřazovací fázi, už ale tak jasné není.

Chorvatsko

Druhým kandidátem na postup ze skupiny D je Chorvatsko, jenž se na světovém šampionátu představí popáté v historii a podruhé v řadě. První a zároveň poslední pořádný úspěch zaznamenali "kostkovaní" hned při své premiérové účasti na MS 1998 ve Francii, kde dotáhli svou jízdu až ke třetímu místu. Od té doby však tento nástupnický stát bývalé Jugoslávie na výraznější úspěch čeká.

Nechybělo přitom mnoho a letošního šampionátu se nemusel vůbec zúčastnit. Chorvati si vybojovali postup na turnaj v baráži proti Řecku, kterou si zahráli až díky výhře v posledním utkání kvalifikační skupiny s Ukrajinou. Zmíněný následný dvojzápas už zvládli na jedničku.

Na mistrovství povede tým nepříliš zkušený trenér Zlatko Dalić, který má k dispozici velice silnou chorvatskou generaci. Do branky se pravděpodobně postaví jednička Monaka Danijel Subašič, hlavními oporami v obraně budou Dejan Lovren z Liverpoolu a vítěz posledního ročníku Evropské ligy Šime Vrsaljko.

Pozornost každopádně budí hlavně záložní řada, v níž je nejvýraznější osobností čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů se španělským Realem a zároveň jeden z nejlepších středopolařů na světě Luka Modrič.

Kapitána doplní ve středu hřiště klubový spoluhráč Mateo Kovačič a barcelonský rival Ivan Rakitič. Střílení gólů zase budou mít na starost zkušení mazáci Mario Mandžukič a Ivan Perišič s Andrejem Kramaričem. Postoupí Chorvatsko po dvaceti letech do vyřazovacích bojů?

Island

Oba zmíněné týmy se ale budou muset mít na pozoru. Poprvé v historii totiž na mistrovství světa postoupil Island. Reprezentace, která se během posledních sedmi let dokázala propracovat mezi světovou špičku. Islanďané se dostali na posledním mistrovství Evropy až do čtvrtfinále, do počtu nechtějí být ani na letošní akci.

Hráči ze země, jež je proslulá krásnou a čistou přírodou, postoupili do Ruska z prvního místa kvalifikační skupiny, když za sebou nechali právě Chorvatsko, dále Ukrajinu či Turecko. Seveřanům se naopak příliš nepovedla nedávná příprava. Prohráli tři utkání v řadě (nestačili na Mexiko, Peru a Norsko), ve čtvrteční generálce pouze remizovali s Ghanou. Nepříliš dobrá vizitka před startem MS.

Přestože nemají reprezentanti Islandu takovou individuální kvalitu jako ostatní celky, některé hráče se určitě vyplatí sledovat. Tím hlavním je technicky vybavený záložník Gylfi Sigurdsson, mezi jehož největší přednosti patří zahrávání standartních situací. Středopolař Evertonu však promarodil tři kalendářní měsíce, jaká bude jeho forma, je tedy otázkou.

Zavařit by soupeřům mohli také Birkir Bjarnason či šestadvacetiletý útočník anglického Readingu Jón Bödvarsson. Postoupí Island na úkor jednoho z favoritů do osmifinále a naváže na dva roky starou pohádku?

Nigérie

Posledním do party je Nigérie. Nejlidnatější země Afriky se na vrcholné akci představí popáté v historii, nejlepším výsledkem bylo osmifinále, které si zahrála i na šampionátu v roce 2014. Letos to však budou mít hoši vedení koučem Gernotem Rohrem o poznání těžší. Konkurence ve skupině je obrovská.

Pro soupeře bude Nigérie hodně nečitelná. Národní tým se do Ruska probojoval skrze těžkou kvalifikační skupinu, v níž narazil i na celky, jako jsou Alžírsko a Kamerun. Třebaže "Orli" nezaznamenali ani jednu porážku, letošní výsledky už tak slavné nejsou. Z deseti zápasů přišlo pět porážek, o tu poslední se postarala česká reprezentace.

Co se týče nominace, Nigérie má jeden z nejmladších výběrů vůbec. Pravděpodobná brankářská jednička Francis Uzoho má teprve devatenáct let. Právě defenziva je největší slabinou mužstva, což prokázal i zmíněný mač s týmem Karla Jarolíma.

Zcela opačně je na tom ofenziva, ve které se to hvězdnými jmény jen hemží. Myšlenku celé hře by měl dávat velezkušený John Obi Mikel, který se proslavil v londýnské Chelsea. Protivníky se chystají prohánět rychlá křídla z Premier League - Victor Moses a Alex Iwobi. Na hrot se pravděpodobně postaví Odion Ighalo, na záda mu budou dýchat perspektivní Kelechi Iheanacho a rychlonohý Ahmed Musa.