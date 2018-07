Uruguay mám rád, připomíná mi Atlético, prozradil Griezmann

Útočník Antoine Griezmann ve čtvrtfinále mistrovství světa pomohl Francii gólem a asistencí k výhře 2:0 nad Uruguayí, ke které má vřelý vztah. Fotbalista Atlética Madrid z respektu k milované zemi a kamarádům také neslavil svou branku.

Uruguay a její obyvatele si Griezmann oblíbil během angažmá v San Sebastianu, kde ho v letech 2009 až 2011 vedl uruguayský trenér Martín Lasarte. V Atléticu se zase sblížil s obránci Diegem Godínem a Josém Giménezem, kterým se dnes postavil jako soupeř.

"Uruguay je silný a nepříjemný tým. Připomíná mi moje Atlético, kde všichni tvrdě makají v útoku i v obraně. Rád se na ně dívám, protože je mi to blízké. Jak už jsem řekl dříve, miluju uruguayskou kulturu i Uruguayce," řekl Griezmann novinářům po utkání.

V Nižním Novgorodu nejprve ve 40. minutě připravil z přímého kopu vedoucí branku pro hlavičkujícího stopera Raphaëla Varanea, po hodině hry pak Griezmannovu střelu chybující brankář Fernando Muslera propustil mezi rukavicemi. Sedmadvacetiletý útočník poté s kamenným výrazem jen přijímal gratulace od spoluhráčů.

"Neslavil jsem svou branku, protože na začátku profesionální kariéry mi pomohl jeden Uruguayec (Lasarte), který mě naučil dobré i špatné věci ve fotbale. Mám k Uruguayi jako zemi velký respekt. Hrál jsem proti přátelům, takže mi přišlo normální gól neslavit," vysvětlil Griezmann.

Francouzi byli na MS kritizováni za nepříliš pohledný fotbal v základní skupině. V osmifinále ale svěřenci Didiera Deschampse přestříleli Argentinu 4:3 a ve čtvrtfinále zlepšili i obranu. Uruguay pustili do jediné velké šance, ale hlavičku Martína Cácerese bravurně zlikvidoval brankář Hugo Lloris.

"Nemyslím si, že máme nějaký pevně daný styl. Sledujeme, co se děje během zápasu, a máme lidí, kteří vědí, jak máme hrát - kdy zpomalit a kdy se přesunout do útoku," přiblížil Griezmann. "Když mám míč, snažím se dostat hru tam, kde ji zrovna chceme mít. Umíme potrestat každou obranu," doplnil autor tří gólů na ruském turnaji, jehož tým postoupil do semifinále MS po 12 letech.