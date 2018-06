Uruguay po boji zdolala Egypt, Suárez zahazoval tutovky

Fotbalisté Uruguaye vstoupili do mistrovství světa v Rusku vydřeným vítězstvím 1:0 nad Egyptem. O jejich výhře rozhodl až v 90. minutě stoper José Giménez a jihoamerický celek tak poprvé po roce 1970 vyhrál svůj úvodní zápas na šampionátu.

"Po rozcvičce máme vždycky k hráčům proslov a dnes jsme jim říkali, že všichni Uruguayci chtějí stejně jako my vstoupit do mistrovství vítězstvím. Proto jsme hráčům zdůraznili, že jen oni ale tenhle sen můžou splnit," řekl uruguayský trenér Óscar Tabárez. "Naštěstí jsme to prokletí zlomili a jedna nepříjemná statistika je pryč," dodal.

Egypt nastoupil bez hvězdného útočníka Muhammada Salaha, jenž po zranění ramena zůstal jen na lavičce stejně jako pětačtyřicetiletý brankář Ísam Haddarí, který se v Rusku může stát nejstarším hráčem v historii šampionátů. Uruguay nasadila obě útočné hvězdy Luise Suáreze s Edinsonem Cavanim. Oba dohromady dali za reprezentaci téměř sto branek.

"Před včerejším tréninkem jsme byli přesvědčení, že Salah nastoupí, ale při kontrole po tréninku měli lékaři určité obavy, že by se třeba při srážce se soupeřem mohl zase zranit, tak jsme se rozhodli neriskovat, aby byl připravený na další zápasy," řekl trenér Egypta Héctor Cúper. "Možná kdyby nastoupil, tak by zápas dopadl lépe, ale to nikdo nemůže vědět," dodal.

Egypťané sice zejména v prvním poločase ukázali, že jejich hra nestojí ani nepadá se Salahem, ale navzdory sympatickému projevu se do šancí nedostali. Uruguay zahrozila jednou, když Suárez ve velké příležitosti po rohovém kopu netrefil z rohu malého vápna odkrytou branku.

"Možná jsme měli víc útočit, ale myslím, že jsme hlavně po přestávce měli pět šest dobrých brejků, které ale vždy skončily na hranici soupeřova vápna. Chybělo nám lepší řešení ve finální fázi, poslední rozhodující dotek," uvedl Cúper. "Sice jsme dnes na výsledek nedosáhli, ale i tak jsme odehráli velmi dobrý zápas proti velmi silnému soupeři," přidal.

Po přestávce oba celky přidaly na aktivitě, probrali se i fanoušci na tribunách a hned zkraje druhé půle se do další obrovské šance dostal opět Suárez. Za obranou ho našel Cavani, jenže proti kanonýrovi Barcelony včas vyběhl brankář Šanáví a střelu zblízka vyrazil.

Stejně Suárez dopadl i v 73. minutě, kdy si ofenzivní hvězdy Uruguaye spolupráci zopakovaly. V 83. minutě mohl skórovat i Cavani, ale s jeho tvrdou a dobře umístěnou ranou si skvěle poradil Šanáví. Ještě blíž byl útočník Paris St. Germain k úvodní brance dvě minuty před koncem, ale z přímého kopu trefil tyč.

"Viděl jsem Messiho, Pelého, Maradonu i další slavné hvězdy hrát špatně a není to přece hřích," prohlásil Tabárez. "Navíc i když Luis nehrál dobře, tak měl tři velké šance a dvě z nich mu skvěle chytil brankář. A tak to u útočníků prostě občas chodí. Někdy to vypadá, jako by branka byla obrovská a spadne do ní úplně všechno, jindy to naopak vypadá, že se před vámi branka zmenšuje, že se míč ani nevejde mezi tyče. Dokud ale Suárez bude hrát a bojovat, tak mě to netrápí, protože vím, že je to dobrý hráč," dodal.

Uruguay se však nakonec za aktivitu dočkala odměny. Po rohu v 90. minutě nejvýš vyskočil Giménez a poslal míč přesně k tyči. Jihoameričané tak od roku 1970 na sedmý pokus vyhráli úvodní utkání šampionátu a gólman Fernando Muslera pátou nulou na mistrovství vyrovnal národní rekord Ladislaa Mazurkiewicze.