Velké překvapení! Ruský "beton" po penaltách vyřadil Španělsko

Fotbalisté Ruska porazili v osmifinále mistrovství světa po penaltovém rozstřelu Španělsko. Po 120 minutách byl v Moskvě stav 1:1, na penalty domácí uspěli 4:3 a zahrají si čtvrtfinále poprvé od roku 1970. Nastoupí proti vítězi duelu Chorvatsko - Dánsko.

"Fotbal ve vyřazovací fázi je takový. Myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání, od první do poslední minuty jsme se snažili vytvářet si šance. Měli dostatek příležitostí, abychom vstřelili více branek. Chybělo málo. Penaltový rozstřel je loterie. Jsem na své hráče hrdý," konstatoval po utkání španělský kouč Fernando Hierro.

Skóre otevřel v 12. minutě vlastním gólem zkušený ruský stoper Sergej Ignaševič. Ještě do poločasu ale po ruce Gerarda Piquého vyrovnal z pokutového kopu Arťom Dzjuba, který je s 14 brankami nejlepším střelcem na ruské soupisce. V penaltovém rozstřelu neuspěli Španělé Koke a Iago Aspas, zatímco ani jeden ze čtyř ruských exekutorů nezaváhal.

V prodloužení se o historický moment postaral trenér domácí reprezentace Stanislav Čerčesov. V 97. minutě poslal do hry Alexandra Jerochina a poprvé v historii MS využil možnosti čtvrtého střídání v nastavené půlhodině, kterou FIFA pro světový šampionát zavedla v březnu. O chvíli později nastoupil také čtvrtý střídající hráč Španělska Rodrigo.

Poprvé na turnaji byl součástí základní sestavy nejmladší člen španělského kádru Asensio, jenž překvapivě nahradil Iniestu. Na pravou stranu obrany se vrátil Nacho. Domácí reprezentace nastoupila nově ve formaci 5-3-2 bez svého nejlepšího střelce na šampionátu Čeryševa.

Hluboký defenzivní blok Ruska ale Španělé prolomili hned z první šance v 12. minutě. Po Žirkovově ostrém faulu na Nacha nacentroval Asensio z přímého kopu na zadní tyč a po souboji s Ramosem si míč do vlastní branky srazil Ignaševič. Nejzkušenější ruský reprezentant se ve věku 38 let a 352 dní stal nejstarším hráčem, jenž v historii MS překonal svého gólmana. Zároveň si Rusko dalo na šampionátu už dvě vlastní branky, což se naposledy stalo v roce 1966 Bulharsku.

V 36. minutě domácí reprezentanti poprvé výrazněji zatlačili, Golovinova střela ale mířila vedle. O chvíli později však hlavičkoval Dzjuba po rohovém kopu do Piquého ruky a sudí Kuipers nařídil pokutový kop, který právě Dzjuba s přehledem proměnil.

V závěru poločasu se dvakrát do zakončení dostal Costa, do přestávky už se však stav nezměnil. Druhé dějství ovládli Španělé zejména ve statistice držení míče a přihrávek, šancí si ale příliš nevypracovali. Až pět minut před koncem favorit mohl zásluhou střídajících hráčů rozhodnout, dvakrát ale zasáhl Akinfejev. Nejprve vyrazil Iniestovu skákavou střelu k tyči a následně si poradil i s Aspasovou dorážkou.

V prodloužení rozčeřil vody až po deseti minutách Asensio, jeho střela ale mířila přímo na Akinfejeva, stejně jako Piquého hlavička. Velkou šanci měl v 109. minutě Rodrigo, který proběhl po pravé straně a ruský gólman měl s jeho pokusem hodně práce. Carvajalova dorážka neprošla obrannou tvrzí. V penaltovém rozstřelu jako první zaváhal ve třetí sérii Koke, jehož nepříliš umístěný pokus vychytal Akinfejev. Při pátém pokusu na neúspěšného záložníka navázal Aspas a Španělsko ani na pátý pokus nezdolalo reprezentanty pořádající země MS.

"Doufali jsme samozřejmě v penaltový rozstřel, neboť Španěly je těžké porazit. Děkujeme za podporu fanouškům. Když člověk vidí tu atmosféru, je to skutečný fotbalový svátek. Nejsem mužem zápasu, tím je celý náš tým a naši příznivci," řekl Akinfejev. Kouč Čerčesov nechtěl podléhat euforii. "Pocity jsou jednoduché. Emoce projevujete, když vedete tým během zápasu. Teď je to za námi a já už přemýšlím nad dalším zápasem. Věřím, že je to teprve začátek, takže si uschovávám emoce na později," uvedl.