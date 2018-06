VIDEO: Horváth si chce změnit příjmení, fandí Chorvatsku

Česká fotbalová reprezentace na blížící se světový šampionát do Ruska sice nepostoupila, bývalý vynikající záložník Pavel Horváth si už ale našel mužstvo, které bude v následujícím měsíci podporovat. Kvůli podobnosti se svým jménem se rozhodl fandit Chorvatsku, a dokonce i zavolal na matriku, jestli by si mohl dočasně změnit příjmení. Video z povedeného vtípku zveřejnil na sociálních sítích jeho kamarád a někdejší spoluhráč Jan Rezek.



"Prosím vás, co musím udělat, abych si mohl změnit příjmení? Vlastně by mi tam stačily vyměnit jenom dvě písmenka," překvapil Horváth úřednici na matrice. Nejprve se ale dovolal na úmrtní oddělení, což pobavilo i jeho samého.



Po přepojení se pracovnici znovu snažil vysvětlit svůj neobvyklý požadavek. "Potřeboval bych to změnit jenom na měsíc. Cejtim se bejt Chorvat, oni teď budou na mistrovství světa a já jim musím fandit," střílel si Horváth z úřednice. Ta se ale současným trenérem druholigového Sokolova nenechala rozhodit a tušila, že volající nemyslí svou žádost vážně. "Vy si ze mě děláte legraci?" odpověděla, když se jí Horváth zeptal, komu bude fandit ona.

Tak u nás v rodině by Chorvat prošel...😂🤷🏽‍♂️ Zveřejnil(a) Jan Rezek dne 11. červen 2018

Třiačtyřicetiletý fotbalista byl svými vtípky proslulý během celé kariéry, mnozí spoluhráči si s ním užili své. Se změnou jména ale tentokrát nepochodil, na úřadě se dozvěděl, že vyřízení žádosti by trvalo minimálně měsíc. To už však bude po šampionátu, "Chorvat" Horváth proto zůstane Horváthem.