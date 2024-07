OH se v Paříži vrátí do formátu bez covidových omezení, se 112 českými sportovci

Olympijské hry se v Paříži vrátí ke své nablýskané podobě bez koronavirových omezení, které poznamenaly před třemi lety letní hry v Tokiu i předloňskou zimní olympiádu v Pekingu. Francouzští organizátoři většinu sportovišť situovali do historických kulis centra metropole. Sportovního svátku, na který se do července podle pořadatelů prodalo rekordních 8,6 milionu vstupenek, se v Paříži a dalších pořadatelských městech po odstoupení zraněné tenistky Markéty Vondroušové zúčastní 112 českých sportovců. Navzdory pokračující válce na Ukrajině bude na olympijských hrách startovat pod neutrální vlajkou 31 sportovců z Ruska a spřáteleného Běloruska.

Olympijské soutěže začínají už dnes prvními zápasy ve fotbale a sedmičkovém ragby. Ve čtvrtek budou v akci první čeští reprezentanti, kvalifikaci v lukostřelbě absolvují mistryně světa Marie Horáčková a její reprezentační kolega Adam Li. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v pátek od 19:30. Pořadatelé připravili unikátní formát s defilé výprav na lodích, které proplují centrem města na Seině.

Česká výprava bude navazovat na rekordních jedenáct medailí z Tokia. V nominaci jsou všichni čeští olympijští vítězové z minulých her. Zlaté medaile budou obhajovat judista Lukáš Krpálek, vodní slalomář Jiří Prskavec, střelec v disciplíně trap Jiří Lipták a tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková ve čtyřhře.

Sázkové kanceláře oslovené ČTK krátce před startem her odhadovaly, že by si čeští sportovci mohli z Paříže odvézt pět až deset medailí. Zlaté by z toho mohly být dvě až tři. Analýza společnosti Nielsen's Gracenote Sports českým barvám předpovídala tři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Nejcennější kovy by měli vybojovat vodní slalomář Prskavec, rychlostní kanoista Martin Fuksa a ženský tenisový debl.

Stejně jako před osmi lety v Riu de Janeiro se v českých barvách na OH nekvalifikoval žádný kolektivní sport. Nejpočetněji zastoupeným českým sportem je atletika, která má velkou medailovou naději v obhájci stříbra Jakubu Vadlejchovi.

Celkem se čeští reprezentanti představí v Paříži ve 23 sportech. Po atletech tvoří největší skupinu zástupci kanoistiky, kterých je jedenáct. Šest se nominovalo v rychlostní kanoistice, kde nechybějí čtyřnásobný olympijský medailista Josef Dostál ani úřadující mistr světa na kilometru Martin Fuksa. Díky Anežce Paloudové je v rychlostní kanoistice po 16 letech žena. Do Paříže pojede pět vodních slalomářů, medaili vedle zlatého kajakáře Prskavce bude obhajovat v Tokiu stříbrný kanoista Lukáš Rohan. Vodní slalomáři mají o jednoho závodníka více než obvykle díky premiéře kayakcrossu, do které se jako specialistka nominovala Tereza Fišerová.

Celkem bude v Paříži závodit deset a půl tisíce sportovců z 206 zemí. Nejpočetnější výpravu mají Spojené státy americké, jejichž barvy přijelo hájit 592 sportovců. O devatenáct olympioniků méně má pořadatelská Francie.

O olympijské medaile se bude bojovat na 35 sportovištích. Drtivá většina z nich je v Paříži, ale olympijskou atmosféru zažijí i další francouzská města. Střelci budou v Chaterauroux, jachtařská regata se uskuteční v přístavním městě Marseille, surfaři budou na tichomořském ostrově Tahiti.

Olympijský oheň nad Paříží zhasne 11. srpna.