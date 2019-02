Výhoda diktatury? Šéf lyžařské federace se za výrok omluvil.

Prezident Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Gian Franco Kasper se omluvil za pozdvižení, které způsobil svými výroky o výhodě pořádání olympijských her v diktátorských režimech. Dlouholetý šéf FIS v pondělním rozhovoru pro švýcarský list Tages-Anzeiger také uvedl, že nejsou žádné důkazy pro globální oteplování.

Pětasedmdesátiletý Kasper je šéfem lyžařské federace od roku 1998 a do loňska byl 18 let členem Mezinárodního olympijského výboru. K problematice pořádání zimních OH, které především v Evropě v poslední době narážejí na odpor místního obyvatelstva, Tages-Anzeigeru řekl: "Pro nás je všechno jednodušší v diktaturách. Diktátoři mohou takové akce pořádat bez toho, aby se ptali lidí na svolení." Příští ZOH v roce 2022 hostí Peking.

Kritiku Kasper vzbudil i svými výroky o změnách klimatu, na které nevěří. "Není pro to žádný důkaz. Sníh máme, někdy až moc," řekl.

Po záplavě reakcí od fanoušků, sportovců i různých organizací se dnes Kasper omluvil za pozdvižení, které způsobil. "Rád bych se omluvil, protože tyto výroky nebyly myšleny doslovně, což ve výsledném textu nebylo patrné. Beru za toto nedorozumění plnou zodpovědnost a je mi líto, že to odvedlo pozornost od našich sportovců závodících na světových šampionátech," uvedl.

O světové medaile v těchto dnech bojují sjezdoví lyžaři ve švédském Aare a akrobatičtí lyžaři a snowboardisté v americkém Park City.