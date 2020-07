Olympijské hry v roce 2021 budou mít téměř totožný program jako původní

Přeložené olympijské hry v Tokiu budou mít v roce 2021 téměř identický program, jaký byl naplánován na letošek, a budou se odehrávat na stejných sportovištích. Organizátoři her to potvrdili na pátečním zasedání Mezinárodního olympijského výboru, které kvůli koronavirové krizi, jež způsobila i přeložení OH na příští rok, probíhá online.

Jak bylo oznámeno už dříve, hry začnou čtvrtý pátek v červenci, tedy v případě příštího roku 23. července. Letos měl být zahajovací ceremoniál 24. července.

Soutěžní část her odstartuje už dva dny před slavnostním zahájením 21. července zápasem ženského softbalového turnaje ve Fukušimě. O den dříve oproti letošnímu programu se budou konat i další soutěže, dojde jen k drobným úpravám časů.

Tokijské hry mají být největší co do počtu soutěží. Do závěrečného ceremoniálu 8. srpna má být předáno rekordních 339 sad medailí ve 33 sportech.

Jednu z největších výzev pro organizátory po odložení her znamenalo zajištění všech 42 dějišť i na nový termín, protože většina z nich byla už určena na jiný program. Pořadatelé uvedli, že mají všechna sportoviště "ústně zabezpečena".

Maratony a závody v chůzi se budou podle původního plánu konat v Sapporu na severu země kvůli očekávaným vedrům v hlavním olympijském městě Tokiu.