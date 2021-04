Organizátoři závodů pro veřejnost jsou ve velké nejistotě, nikdo s nimi nejedná

Organizátoři běžeckých, cyklistických a dalších vytrvalostních závodů pro veřejnost netuší, kdy a za jakých podmínek budou moci začít své akce pořádat. Vládní balíčky, podle kterých by se mělo řídit uvolňování opatření v Česku, se tímto tématem vůbec nezabývají a se zástupci organizátorů odpovědné instituce nejednají. Iniciativa Za zdravé Česko proto zveřejnila výzvu, aby se tyto aktivity začaly řešit. Přišla i s vlastním návrhem opatření, která by při závodech mohla v rámci omezení šíření koronaviru fungovat.

Loni v létě se v Česku závodilo. Při větších akcích pro řádově jednotky tisíc účastníků byli závodníci rozděleni do startovních vln po několika stovkách. Pořadatelé regulovali pohyb v prostoru startu a cíle, aby se lidé neshromažďovali na jednom místě. Na startu byly předepsané roušky, které mohli závodníci odložit až na trati.

Tentokrát se zástupci organizátorů marně snaží alespoň zahájit jednání. "Myslíme si, že sport není jen o výkonnostním sportu nebo sportu organizovaném, ale je to i o sportu pro širokou veřejnost. Bohužel zatím se nám nedaří s nikým o tom jednat. Ministerstvo se poměrně uzavírá. Co se týká sportu, jedná výhradně se zástupci Národní sportovní agentury nebo výkonnostního sportu. Tam se bohužel tohle téma vůbec neobjevuje," posteskl si zástupce iniciativy Marek Tesař.

Organizátoři už museli první naplánované jarní závody zrušit, většinou pro ně hledají náhradní termíny. Ale nevědí, kdy jsou reálné. "Pro nás je absolutně nejhorší to, že absolutně nevíme. Nemáme žádná pravidla, nemáme žádný výhled. Chtěli bychom se o tom bavit, abychom se na tu sezonu mohli připravit," komentoval to Tesař.

Ročně se těchto akcí účastní více než 1,2 milionu sportovců včetně velkého počtu dětí, upozorňuje iniciativa sdružující více než stovku pořadatelů. "Primárním posláním nás pořadatelů je dlouhodobě přinášet lidem příležitost radovat se z pohybu na čerstvém vzduchu. A zároveň, což je za současných podmínek zejména důležité, je dlouhodobě motivovat k péči o své fyzické zdraví, kondici těla, výkonnosti a duševní pohody," stojí v její výzvě.

Po startu se závodníci po trati rozptýlí a akce nejsou rizikovější než individuální sportování venku. Loňské zkušenosti byly navzdory omezením pozitivní. "Nezaznamenali jsme žádný kontakt hygienických stanic v celé republice, že by došlo k nějakému přenosu koronaviru na našich závodech. Sám mohu mluvit za dva velké seriály. V rámci Běhej lesy a RunTour nás nikdo nekontaktoval, že by tam vzniknul nějaký problém. Jenom na straně Běhej lesy bylo těch závodníků asi 15 tisíc," doplnil Tesař.

Iniciativa má připravené dvě sady navrhovaných opatření podle toho, jestli by účastníci museli být testovaní, nebo nikoliv. Je to navázané na takzvanou incidenci, tedy týdenní součet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Tento parametr je nově klíčový pro zmírňování restrikcí v Česku.

Například v současné situaci, kdy je hodnota 151, iniciativa navrhuje vlny po maximálně 250 účastnících bez testů nebo po nejvýše 500 lidech s testy, případně očkováním nebo imunitě po nedávno prodělaném covidu. Na závody by v obou případech nesměl doprovod, nekonaly by se doprovodné akce. Uvolnění na hromadné starty všech závodníků pořadatelé navrhují pro incidenci pod 100, pokud by se používaly testy, a pro incidenci pod 50 i bez nich.

Někteří organizátoři už nyní pořádají menší závody s individuálními starty. Pro spuštění těch větších pro řádově několik stovek až tisícovek lidí je ale potřeba mít přesnější pravidla. Ta by mohla vycházet i z obecného limitu pro shromažďování na organizovaných akcích. Ten zatím oficiálně zůstává uvnitř i venku na dvou osobách a aktuálně se veřejně nediskutuje o změně tohoto limitu. Na rozdíl od zaniklého systému PES současné vládní balíčky nepopisují, kolik lidí by se v budoucnu mohlo shromažďovat a jak by to postupovalo s ohledem na vývoj počtu nakažených.