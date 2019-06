Jeden platný pokus? Předvedla jsem tužku, kála se Ogrodníková

Jeden platný pokus, poslední místo, velké zklamání. Oštěpařce Nikole Ogrodníkové se návrat do rodné Ostravy na největším českém atletickém mítinku Zlatá tretra absolutně nevydařil. Nespokojenost z osmadvacetileté vítězky ankety Atletka roku za loňskou sezonu jen čišela.

V květnu si vylepšila osobní maximum na 67,40 metru, jenže k tomu jí v Ostravě chybělo takřka čtrnáct metrů. S výkonem 53,97 skončila na posledním místě startovního pole.

"Jsem zklamaná, jsem smutná. Tady, na domácím stadionu, spousta známých a kamarádů a předvedla jsem tady tužku," zlobila se ostravská rodačka, která si připsala pět neplatných pokusů.

Před startem závodu neměla pocit a nic nenasvědčovalo, že by se jí takhle nevedlo. "Cítila jsem se dobře, ale nějak mě skolily ty hody mimo výseč. To je pro hlavu složité. Říkáte si každý hod: teď to už bude dobré. A víc a víc se snažíte házet doprava a o to více se to otvírá," posteskla si Ogrodníková, která byla s technickým provedením svých pokusů hrubě nespokojená.

"S trenérem jsme se shodli na tom, že jsem házela špatně technicky. Hodně jsem to otvírala v tom konci, proto všechny ty hody letěly mimo výseč. Sice i normálně hážu dost vlevo, ale letos se mi ještě nepodařilo tolik pokusů mimo výseč," kroutila hlavou Ogrodníková.

Jedna z tváří mítinku se možná nechala svázat tlakem na dobrý výkon. "Atmosféra je tu fajn, ale o to více je člověk svázaný, že se chce předvést, a pořád se chce na další pokus uklidnit. Říkala jsem si, nestresuj se zbytečně, ale prostě mi to vůbec nevyšlo," přiznala Ogrodníková.

Zklamání znásobily potíže s bolavými zády. "Mám ta záda už tak rozbitá, že zítra to bude takové hodně bolavé. Už je to teď cítit," svěřila se oštěpařka, která má o víkendu startovat na Evropských hrách v Minsku, a i proto hned po závodu spěchala do Prahy.

Už v pátek má letět do Běloruska. "Máme výjimku, že já budu v neděli začínat a další závody budou na Irči (Šedivé), takže se budu snažit tady tenhle závod hodit za hlavu a postoupit hned do semifinále, abychom těch závodů opravdu měli co nejmíň. Ale uvidím, co dovolí záda," dodala Ogrodníková.