Basebalisté pokukují po olympiádě. Máme šanci, křičí do světa

Český baseball čeká přelomový rok. V zámoří ve čtvrtek startuje slavná Major League Baseball (MLB) a díky Martinu Červenkovi se v ní možná poprvé objeví český hráč. Tuzemská extraliga zvedne oponu o den později a bude hlavní přípravou pro většinu reprezentantů k boji o olympiádu v Tokiu 2020.

Pod křídly sloganu 'Road to Tokyo' se ponese celá česká sezona. "Přichází nejvýznamnější rok baseballu. Hrajeme o olympijské hry a věřím, že máme šanci o letenky do Tokia bojovat," řekl na prahu sezony předseda České baseballové asociace (ČBA) Petr Ditrich novinářům. "Zažil jsem už kvalifikaci o hry v Aténách a tentokrát věřím, že to dotáhneme až k rozhodujícímu zápasu o olympiádu."

Dostat se mezi olympijskou šestici nebude snadné. Konkurence Italů, Nizozemců či Britů, posílených americkými profesionály, je velká. První krok by ale měli Češi splnit. Matematika mluví jasně: na mistrovství Evropy v Německu (6.-15. září) skončit do pátého místa, což se baseballistům na poslední třech ME vždy podařilo. Pátí byli v roce 2016, čtvrtí o dva roky dříve a rovněž pátí v roce 2012.

Umístěním do pátého místa na ME se reprezentanti dostanou do evropsko-africké olympijské kvalifikace, která se hraje v Itálii 18.-22. září a z níž do Tokia postoupí vítěz. Druhý tým ještě bude mít šanci v dodatečné kvalifikaci bojovat na Tchaj-wanu. Jeden Čech má olympijskou kvalifikaci jistou, jedním ze sudích bude František Přibyl.

"Hráče kvalitně připraví česká extraliga. Některé extraligové týmy mají v klubech profesionály, kteří dokážou reprezentanty herně během sezony prověřit," uvedl manažer reprezentace Petr Baroch. Největší hvězdu mají Draci Brno, kteří angažovali australského nadhazovače Petera Moylana, jenž ještě loni působil v MLB. V zámořské lize (převážně v Atlantě Braves) strávil 12 let a odehrál skoro 500 zápasů. V sestavách extraligových týmů se objeví další Australané, Američani i Japonci.

Extraligový základ sestavy pro evropský šampionát i olympijskou kvalifikaci vyztuží hráči působící v zahraničí. Největší hvězdou by mohl být Červenka, který jako první Čech okusil hlavní jarní kemp celku MLB. Bojoval o sestavu Baltimoru Orioles, zahrál si za hlavní tým deset zápasů a může být do MLB kdykoli povolán. Rok začne v tzv. Minor League a podle vývoje sezony by mohl v září přijet.

Nadhazovač Jan Tomek hrával v Nizozemsku a letos je v Regensburgu. Zvýšit naděje na Tokio můžou Česku pomoci i právníci. Jejích úkolem je zajistit, aby bratři Alex a Eric Sogardovi získali včas český pas. Alex už startoval v českém týmu v kvalifikaci World Baseball Classic v roce 2016.

Baseball se navíc po mnoha letech vrací na české obrazovky. Stanice O2 TV Sport odvysílá dva přenosy MLB týdně, třeba i s Červenkou.