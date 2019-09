Baseballisté chtějí na ME bojovat o medaili i o letenky do Tokia

Zabojovat o historickou medaili, ale především udržet naději na start na olympijských hrách - s takovými cíli odjedou čeští baseballisté na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Německu. Účast v následné kvalifikaci o Tokio si zajistí nejlepších pět týmů, které se ještě tento měsíc utkají v Itálii spolu s týmem JAR o jediné přímé postupové místo. Druhý celek ještě bude mít šanci v dodatečné kvalifikaci příští rok na Tchaj-wanu.

Češi, kteří na posledních třech evropských šampionátech skončili jednou čtvrtí a dvakrát pátí, se v Bonnu a Solingenu postupně střetnou s Izraelem, obhájcem titulu Nizozemskem, Británií, Švédskem a Německem. Postupové ambice má díky řadě očekávaných naturalizovaných posil se zkušenostmi ze zámořských soutěží většina z 12 účastníků.

"Skupina je velmi těžká, bude záležet na tom, jaké hráče si jednotlivé týmy přivezou," řekl na dnešní tiskové konferenci zkušený polař Matěj Hejma. "Chceme získat medaili, můžeme porazit každého," dodal americký trenér Mike Griffin. Ten bude hodně spoléhat na catchera Martina Červenku, jenž se letos jako první český hráč objevil v druhé nejvyšší americké lize.

Šampionátem a kvalifikací vyvrcholí pro český tým čtyřletý cyklus, během nějž si hráči prošli řadou těžkých zápasů. Vydařil se jarní kemp v Arizoně, kádr navíc okysličilo šest mistrů Evropy do 23 let z nedávného šampionátu v Praze.

Griffinovi svěřenci jsou spolu s basketbalisty posledním českým týmem, který má šanci na účast v Tokiu. Naposledy startovaly pod pěti kruhy basketbalistky v Londýně 2012. Baseball se na hry vrací po dvanáctileté přestávce, za pět let v Paříži bude nejspíš znovu chybět.

"Postup na olympiádu by všechno změnil, strašně by nás to nakoplo. Zvlášť tím, že se koná v Japonsku, kde baseball patří mezi nejpopulárnější sporty," řekl předseda českého svazu Petr Ditrich. Ten má spolu s hráči aktuálního kádru Jakubem Malíkem a Petrem Minaříkem v živé paměti boj o OH 2004 v Aténách, kdy český tým v rozhodujícím duelu o postup podlehl Itálii. Ditrich věří, že tentokrát se obdobná situace nebude opakovat.