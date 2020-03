Baseballisté poletí bojovat o sen. Můžeme hrát s každým, věří si

S odvážným cílem odletí v sobotu čeští baseballisté na kvalifikaci prestižního World Baseball Classic. O účast v elitním turnaji, který se uskuteční příští rok a hrávají ho profesionálové z Major League Baseball, budou bojovat v americkém Tucsonu od 20. do 25. března.

Reprezentanty čeká v prvním kole tým Filipín a v případě výhry Panama. Vítěz utkání Španělsko - Nový Zéland se střetne s Velkou Británií. Z kvalifikace postoupí dva týmy, vítěz prvního pavouku a nejlepší z oprav.

Osa národního týmu je stejná jako na loňském mistrovství Evropy a v olympijské kvalifikaci, kde se Češi prezentovali výbornou hrou. "Hráči mají za sebou hodně těžkých utkání a všichni se těšíme na další výzvu," uvedl hlavní kouč českého týmu Kanaďan Mike Griffin.

Baseballistům bude chybět chytač Martin Červenka, kterého neuvolní organizace Baltimore Orioles, kde působí. Výběr naopak doplní jako v minulých kvalifikacích World Baseball Classic nadhazovač John Straka a polař Mike Cervenak.

"World Baseball Classic je považován za nejlepší turnaj národních týmů na planetě a bylo by úžasné postoupit. My už víme, do čeho jdeme, a věříme si, že můžeme hrát s každým. V tom jsme se mentálně výrazně posunuli, proto věříme, že máme šanci," řekl vnější polař Matěj Hejma, který bude hrát už třetí kvalifikaci.

"Naučili jsme se, že už se můžeme postavit komukoli a není tým, který by nás mohl překvapit," řekl ve stejném duchu Martin Mužík, chytač a vnější polař, jeden z mistrů Evropy do 23 let, který se do reprezentace probojoval.

Jediným handicapem reprezentace je skutečnost, že hráči nejsou rozehraní. Příprava probíhala v Česku v halách. "Používali jsem alespoň nadhazovací stroje a simulovali vysokou rychlost a 'točky'," řekl asistent trenéra Petr Baroch. Baseballisté absolvují před kvalifikací tři zápasy proti mexickému týmu z Tijuany.

Naplnit sen o postupu českému týmu pomůže i Trot Nixon. Bývalý hráč MLB, který v roce 2004 vyhrál s Bostonem Světovou sérii, je mentorem mužstva. "Dokáže v nás probudit dravost, přenáší na nás svoji extrémní energii," řekl Hejma a Baroch dodal: "Člověk se diví, proč to dělá, když má vyděláno a spoustu aktivit. Ale u nich vidíte, jak mají baseball rádi a chtějí předávat své zkušenosti dál."