Akce sezony? Wade kouzlí i na sklonku kariéry

Kdo umí, umí. Dwyanu Wadeovi bude za pár dní už 37 let, přesto i v pokročilém věku udivuje basketbalové fanoušky svými kouzelnickými kousky. Naposledy dal průchod své genialitě v zápase Miami na palubovce Atlanty.

Běžel závěr první čtvrtiny, když domácí pivot John Collins ve snaze zachránit míč mířící do zámezí nešikovně vybídl k protiútoku Derricka Jonese z Miami. Ten zvedl hlavu a dlouhým pasem našel přímo pod košem svého rozehrávače Wadea. Snadný koš pro hvězdu týmu, napadlo v ten moment většinu přihlížejících. Jenže to by se nesměl míče chopit známý hračička.

Wow! @DwyaneWade's Bag of Tricks on full display tonight in Atlanta! pic.twitter.com/cShqwFmwE2 - Miami HEAT (@MiamiHEAT) 6. ledna 2019

Wadeově akci zatleskali svorně jak hostující, tak i domácí fanoušci, byť favorizované Miami v tu chvíli snížilo na rozdíl tří bodů. Domácí Hawks to ale nerozhodilo a nakonec uštědřili svému soupeři vysokou porážku 106:82.

Tři tituly a nespočet zranění

Populární D-Wade strávil takřka celou kariéru v Miami. To si ho vybralo jako číslo pět ve slavném draftu v roce 2003. Jedničkou tehdy nebyl nikdo menší než samotný LeBron James. Těsně za ním se umístily další budoucí hvězdy Carmelo Anthony a Chris Bosh.

Wade postupně pomohl Miami pozvednout z šedého průměru až ke třem titulům pro mistra ligy. V roce 2006 řádil po boku Shaquilla O'Neala nebo třeba veterána Garyho Paytona. V letech 2012 a 2013 si pak podmanil nejprestižnější basketbalovou soutěž světa společně se svými parťáky z draftu - LeBronem Jamesem a Chrisem Boshem.

Byl jedním z nejlepších hráčů své generace. Získal řadu individuálních ocenění a týmových úspěchů. Přesto se při pohledu na Wadeovou skvělou kariéru vtírá neodbytně myšlenka, že to mohlo být ještě lepší.

Rodák z Chicaga, za které před dvěma lety také nastupoval, než se vrátil přes Cleveland zpět na Floridu, totiž celou kariéru trpěl na častá zranění. Jednou to bylo rameno, podruhé koleno, problémy se stehenním svalem... Dalo by se pokračovat. Snad s výjimkou úplně prvních sezon v NBA neměl Wade od zdravotních patálií klid.

Až po sezoně ukončí svou bohatou kariéru, bude nepochybně zařazen do Síně slávy NBA. Fanoušci si ho budou pamatovat jako komplexního hráče - skvělého střelce, obránce a tvůrce hry s neotřelými nápady. Přesně takovými, jako předvedl v pondělním zápase s Atlantou.