Česká pohádka, srbský "superman" i konec Dream Teamu.

Mistrovství světa v basketbalu je za námi, titul slaví Španělé. V zámoří sport velmi oblíbený strhl i české publikum, pohádka reprezentantů korunovaná fantastickým šestým místem neunikla ani sportovním neználkům. Jaká překvapení šampionát v Číně přinesl?

V Číně je basketbal sportem číslo jedna, východoasijský stát byl na vrcholnou akci perfektně připraven. A jeho obyvatelé v osmi hostujících městech předvedli, jakými jsou skvělými fanoušky. Přestože museli skousnout velmi hořkou pilulku v podobě vypadnutí domácího mančaftu už ve skupině, mohutně fandili, pískali a nadšeně tleskali dál. Bravo.

Čínský reprezentace nebyla jediná z týmů, který se rozloučil předčasně. Jistě největším překvapením je sedmé místo hráčů USA, což je historicky nejhorším výsledkem této basketbalové mocnosti. Už ve skupině měli Turci největší aspiranty na titul na lopatě, jenže senzaci nedotáhli. To se však povedlo ve čtvrtfinále Francii, následně i Srbsku. Tým USA zkrátka nebyl tak hvězdný, jak se očekávalo, omluvenek přišlo přespříliš.

Zkrat favoritů

Superhvězdy typu LeBrona Jamese či Stephena Curryho odřekly účast už dopředu a z 35 jmen původní širší nominace nakonec do Číny odcestovali jen čtyři hráči. Na vině nebyla jen zranění, ale i omluvenky kvůli přípravě na novou sezonu NBA.

"Už to není o tom, že by zbytek světa se pokoušel dostihnout Spojené státy. Zbytek světa už se na ně před nějakou dobou dotáhl. Dostalo se to do fáze, kdy USA něco vyhrají a něco prohrají, tak to zkrátka je," přišel s výstižným komentářem dvojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný šampion NBA Kobe Bryant.

Ač se nejvíc hovoří o selhání Američanů, konec Řeků s nejužitečnějším hráčem NBA v kádru už v osmifinále je jen o něco méně šokující. Ani pro Srby není porážka českého týmu na závěr znamenající páté místo ničím potěšujícím.

Nagano s balonem

Kdo si naopak může gratulovat, jsou Češi. Basketbalisté mají být na co pyšní, tým kolem Tomáše Satoranského českým fanouškům nabídl unikátní zážitek, přikoval k televizním obrazovkám i ojedinělé sportovní nadšence.

Pohádka či basketbalové Nagano nejsou nijak přehnaná označení toho, co mančaft dokázal. Zařadil malou zemičku mezi šestku světových gigantů. Co bylo snad ještě krásnější, než umístění v elitě, je celkové vystupování českého týmu v průběhu celého šampionátu. "Rvi se jako lev," je mantra, kterou tým na palubovce potvrzoval každou minutou. Díky za to.

Megahvězda

Argentina, Francie, Srbsko plus dvakrát Španělsko. Tomáš Satoranský se do All star týmu nevešel, přesto dokázal svou velikost, byl tahounem i lídrem, nikdy nic nevzdával. Kdo se do nejlepší pětky dostal s přehledem, je srbská hvězda Bogdan Bogdanovič, který vyhrál anketu o nejužitečnějšího hráče turnaje s obrovským náskokem. Svou velikost bohužel ukázal i v utkání proti českému týmu, kde zapsal neskutečných jednatřicet bodů. Před tím se dá jen smeknout klobouk.