Pumprla: cítím pachuť, Ligu mistrů chci dohrát.

Kapitán basketbalistů Nymburka Pavel Pumprla si myslí, že se s ukončením ligové sezony kvůli pandemii koronaviru mohlo ještě počkat. Třiatřicetiletý křídelník a předseda České basketbalové hráčské asociace doufá, že český šampion dostane možnost dohrát Ligu mistrů, v které poprvé postoupil do čtvrtfinále.

Ligové soutěž byla ukončena na návrh klubů ve středu. "Samozřejmě mě to hodně mrzí. Do poslední chvíle jsem pevně doufal, že nebude třeba uspěchaných rozhodnutí. Když se podívám na basketbalový svět, tak je to tak půl na půl. Polovina zemí rázně ukončila sezonu, na druhou stranu třeba Itálie, Španělsko, Francie, Izrael pořád vyčkávají," řekl Pumprla.

"Doufal jsem, že to bude i náš případ a to rozhodnutí se ještě na nějakou dobu odloží. Ale rozumím i druhé stránce věci, že je to tak lepší vůči cizincům, které bychom tu museli držet o pár týdnů déle zavřené doma a pak jim třeba stejně říci, že se hrát nebude. Je to lidsky složité rozhodnutí a nelze vyhovět všem," prohlásil.

Nymburk vládl po 5. kole nadstavby domácí soutěži se stoprocentní úspěšností z 28 zápasů před druhou Opavou (71,4 procenta). Jestli se stane posedmnácté v řadě šampionem - podobně jako obdržely titul ženy USK Praha - se bude teprve rozhodovat.

"Ve mně zůstává obrovská pachuť, že je ta sezona neukončená. Zvláště když jsme měli s Nymburkem našlápnuto na co nejlepší výsledek v Lize mistrů. Věřili jsme si na finálovou čtyřku. Tam tedy ještě naděje žije, protože finální rozhodnutí nepadlo a pořád se vyčkává. Doufám, že dokud to ligy dalších čtvrtfinalistů nezabalí, tak že bude naděje, že se Liga mistrů nějak dohraje. Ale moc jistý si tím nejsem," uvedl Pumprla.

Zatím netuší, jak by mohl závěr Ligy mistrů po tréninkové pauze při současných opatřeních přesně vypadat. "Ideální to není, ale každopádně bych to preferoval více, než to ukončit teď. Nevím, jak by to vypadalo, třeba jako jeden turnaj pro finálovou osmičku. Bylo by to alespoň nějaké zakončení sezony a té naší snahy," uvedl Pumprla.

"Pevně doufám, že brzy bude možné trénovat v běžných podmínkách a že pak si týmy budou chtít zahrát nějaké přáteláky. Já rozhodně budu raději tři měsíce trénovat, abych to pak jedním zápasem mohl dohrát, než to teď ukončit. Abych měl pocit zakončení a dostali jsme šanci poprat se o ten titul," doplnil Pumprla.

Po loňském mistrovství světa v Číně, kde český tým překvapil šestým týmem, ukončil reprezentační kariéru. Důvodem bylo více času na rodinu, ale takto si ho nepředstavoval. "Já na věcech rád hledám pozitiva a tohle je to největší. Ale je to takové zvláštní. Mám rád svůj život naplánovaný, těším se na ty dva měsíce volna, které mě v létě čekaly, a pak najednou přijde tohle," prohlásil Pumprla.

"Jsem zvyklý, že sezona končí něčím konkrétním, většinou i úspěchem. Teď je tam takové zvláštní prázdno. Ale nechci vypadat, že se u mě vše točí jen kolem sportu. Samozřejmě plně chápu důvody toho, co se teď děje a je plno důležitějších věcí než basketbal. Hlavní je teď být v bezpečí. Ukončení sportovní sezony je za to malá daň," uvedl Pumprla.

Hráči podle něj byli připraveni vyčkávat a v sezoně pokračovat, pokud by to bylo možné. "Doufali jsme a stále doufáme, že se kluby a jejich manažeři zachovají férově. Upřímně ale očekávám nějaká jednání a tím pádem i naši asistenci hráčům. Právě pro takové případy tu naše asociace je. Pro spoustu kluků to teď bude obrovsky těžká situace," prohlásil Pumprla.

Věří, že hráči nezůstanou bez výplat. "Doufám, že se to podaří domluvit tak, aby byli všichni spokojeni a nebude docházet k případům, že kluci, kteří nemají takové příjmy a našetřeno, si budou muset jít sednout někam za pokladnu. Samozřejmě chápu, že pro kluby tahle situace také není jednoduchá. Budou muset vyjednávat se sponzory, ale věřím, že se povede pro všechny zúčastněné strany najít co nejlepší řešení," prohlásil.

Ve volnu se věnoval práci na zahradě. "Co jsem za poslední dny stihl, jsem čekal, že budu mít hotové až v létě. Počasí je fajn a naše zahrada je tak rozlehlá, že sousedy vidíme jen hodně z dálky. A za celý den kolem našeho plotu projde tak pět lidí a to si jen na dálku zamáváme. Takže můžeme mít karanténu i venku," podotkl Pumprla.

Jen občas vyrazí do obchodu. "Tam jsem šel ve středu a bylo to jak scéna z postapokalyptického filmu. Už alespoň všichni nosí roušku a nekoukali na mě divně, že mám já roušku. Jako předtím, kdy každý s rouškou byl pro ostatní ten nakažený," dodal Pumprla.