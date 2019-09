Španělé si poradili s Polskem, favorit ze Srbska medaili nezíská

Argentinští basketbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Číně favorizované obhájce stříbrných medailí Srby 97:87. Jejich příštím soupeřem bude vítěz středečního utkání mezi úřadujícími šampiony z USA a Francií. Do semifinále postoupili také hráči Španělska, kteří zdolali Polsko 90:78 a o finále budou hrát s vítězem zápasu mezi českými reprezentanty a Austrálií.

Srbské mužstvo s hvězdami NBA Nikolou Jokičem a Bogdanem Bogdanovičem po porážce se Španělskem na závěr osmifinálové skupiny utrpělo druhou prohru za sebou. Svěřenci Saši Djordjeviče si tím zkomplikovali cestu na olympijské hry v Tokiu, kam se z mistrovství světa probojují dva nejlepší evropské týmy.

Ve hře o přímý postup jsou i čeští basketbalisté, které čeká ve středečním čtvrtfinále Austrálie. Pokud Francie nezaskočí favorizované Američany, znamenala by výhra svěřenců Ronena Ginzburga zároveň účast na olympijském turnaji.

Srbové budou chybět mezi nejlepší čtveřicí poprvé od roku 2006, kdy v ní Argentinci naopak naposledy byli. Tým kolem veterána Luise Scoly vyhrál v Číně i šesté utkání a útočí na první medaili po 17 letech. V roce 2002 vybojovali argentinští reprezentanti stříbro a Scola byl tehdy u toho.

Nyní může devětatřicetiletý hráč s bohatými zkušenostmi z NBA na tento úspěch navázat. K vítězství nad Srbskem přispěl Scola 20 body a byl nejlepším argentinským střelcem. Zdatně mu sekundoval Facundo Campazzo, který k 18 bodům přidal 12 asistencí, šest doskoků a tři získané míče.

"Campazzo, Scola i ostatní odehráli fantastický zápas. Vyhrávali souboje a trefili spoustu těžkých střel, i když je naši hráči bránili velmi těsně a málem jim dýchali do tváře," uznal srbský trenér Djordjevič.

Argentinci téměř celý zápas vedli, ale definitivně zlomili soupeře až v závěrečné čtvrtině, do které vstoupili s jednobodovým vedením. Srbové se po nástupu do poslední části ujali trojkou vedení 70:68, na kterou jihoamerický tým odpověděl stejnou mincí a v dalším průběhu už náskok nepustil.

"Něco nám chybělo v obraně i v soustředěnosti. A to nám vzalo možnost usilovat o medaili," litoval srbský rozehrávač Bogdanovič. "Věřili jsme, že to není nemožné. Že máme takový tým s takovou energií, že dokážeme postoupit. Takhle dobře jsme nezahráli celé roky," konstatoval Patricio Garino z vítězného mužstva.

Španělé získali v roce 2006 titul, na obou dalších šampionátech pak ale skončili právě ve čtvrtfinále. Tentokrát se mezi nejlepší čtveřici dostali, třebaže s nimi polské mužstvo dlouho drželo krok.

Svěřenci amerického trenéra Mikea Taylora, který v minulosti pracoval jako asistent kouče Pavla Budínského u české reprezentace, nezachytili španělský nástup do druhé půle a rázem prohrávali o 14 bodů. Ztrátu už nedokázali smazat, i když se zejména jejich nejlepší střelec A.J. Slaughter hodně snažil: jeho součet se zastavil na 19 bodech, stejně úspěšný byl ve španělském týmu rozehrávač Ricky Rubio.

Koncovku definitivně rozhodla jedenáctibodová šňůra vítězů, na španělské straně pak už mohli dohrávat náhradníci. "Je to skvělé, že jsme v semifinále, především když si připomeneme, s jakými obtížemi se ten tým skládal. Ale to pochopitelně neznamená, že se tím uspokojíme," řekl španělský trenér Sergio Scariolo. "Byla to fantastická jízda, chtěli jsme ji ještě prodloužit, ale Španělsko nám to bohužel neumožnilo," uvedl polský kouč Taylor.

Poláci se na mistrovství světa dostali po 52 letech, při své jediné předchozí účasti skončili v roce 1967 pátí. To mohou zopakovat, pokud v Číně vyhrají oba zbývající zápasy.