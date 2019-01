Veselý ovládl anketu pro nejužitečnějšího hráče Euroligy

Polovina generálních manažerů klubů basketbalové Evropské ligy si myslí, že cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony letos získá český reprezentant Jan Veselý. V oficiální anketě mezi všemi šestnácti kluby získal pivot Fenerbahce hlas od osmi z nich. Rovněž byl vybrán mezi nejlepší obránce a také hráče, které by manažeři rádi měli ve svém týmu.

Osmadvacetiletý Veselý poslední čtyři sezony patří mezi hlavní postavy nejlepší evropské basketbalové soutěže. V roce 2017 byl zařazen do ideální sestavy sezony. Na cenu MVP zatím nedosáhl, ale letos k ní má hodně blízko.

Po osmnácti z třiceti kol základní části má nejlepší statistiky ze všech hráčů. S průměrem 14,9 bodu na utkání je třetím nejlepším střelcem, s 5,8 doskoky mu patří sedmé místo, mezi pivoty se řadí k nejlepším i v asistencích (2,8). Druhý je v ziscích, desátý v úspěšnosti střelby a v indexu užitečnosti je nejlepší před Arturasem Gudaitisem z Milána. Fenerbahce navíc pod jeho vedením vládne tabulce.

Výkony Veselého oceňují i spoluhráči z národního týmu. "Fakt smekám, v jakého hráče se Honza vypracoval. Moc mu přeju, aby získal i tu cenu MVP, ke které má fakt dobře nakročeno. Bylo by to excelentní, zvláště od pivota, jelikož to většinou dostávají hráči, co mají často míč," řekl nejlepší střelec české ligy Lukáš Palyza.

Za dosavadních 14 sezon dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče jediný pivot, a to Nemanja Bjelica v roce 2015. Loni prestižní ocenění získal Luka Dončič, nyní hvězda NBA, a před ním Sergio Llull a Nando De Colo.

Podle šéfů jednotlivých klubů by se to ale letos mělo změnit. Minimálně osm z nich by podle výsledků ankety zveřejněné na oficiálním webu soutěže pro Veselého hlasovalo. Dva manažeři přiznali, že je pro ně Veselý první na seznamu hráčů, které by chtěli do týmu získat. Dva ho označili za nejlepšího obránce spolu s Bryantem Dunstonem z Efesu Istanbul a Jefferym Taylorem z Realu Madrid.

Podle tří manažerů předvádí Veselý nejhezčí akce. Více hlasů dostali jen Mike James z Milána a Derrick Williams z Bayernu.