Bernal je vítěz Tour de France. Ve Val Thorens byl nejdříve Nibali

Kolumbijský cyklista Egan Bernal zůstal ve žlutém trikotu lídra Tour de France i po předposlední 20. etapě a od triumfu ho dělí jen nedělní dojezd do Paříže, kdy se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Dvaadvacetiletý člen týmu Ineos se tak s největší pravděpodobností stane prvním kolumbijským vítězem nejslavnějšího závodu světa a třetím nejmladším v historii.

Jediný český účastník 106. ročníku "Staré dámy" Roman Kreuziger skončí v celkovém pořadí šestnáctý.

Sobotní etapu z Albertville do Val Thorens, jež byla už v pátek kvůli hrozbě sesuvu půdy na původní trase zkrácena na 59,5 km, vyhrál po nástupu v kopci Ital Vincenzo Nibali. Vítěz Tour z roku 2014 přijel po necelých dvou hodinách do cíle ve výšce 2365 metrů nad mořem s náskokem 10 sekund před mistrem světa Alejandrem Valverdem.

Třetí byl s odstupem 14 sekund další Španěl Mikel Landa. O další tři sekundy později projeli ruku v ruce cílem Bernal s loňským šampionem Geraintem Thomasem z Británie, jenž tak symbolicky svému mladému týmovému kolegovi předal štafetu.

V celkovém pořadí vede Bernal před druhým Thomasem o 1:11 minuty. Na třetí pozici se posunul Nizozemec Steven Kruijswijk, jenž na lídra ztrácí 1:31 minuty. Tento rozdíl mezi prvním a třetím v konečném pořadí bude nejmenší v historii Tour.

Pozici na stupních vítězů neudržel francouzský hrdina Julian Alaphillipe, který jel ještě v pátek ve žlutém. Elitní klasikář, jenž se na Tour nečekaně dlouho držel s nejlepšími vrchaři, odpadl z hlavní skupiny ve stoupání zhruba 14 km před cílem a v celkovém pořadí klesl na pátou pozici. Kromě Kruijswijka ho předstihl ještě Němec Emanuel Buchmann.

Třiatřicetiletý Kreuziger dojel do cíle na 62. místě s desetiminutovou ztrátou a v celkovém pořadí si o jednu příčku pohoršil na 16. pozici.

Bernal potvrdil na Tour pozici jednoho z favoritů, do níž se pasoval vítězstvím v tradiční červnové generálce Kolem Švýcarska. Do žlutého trikotu se přitom oblékl poprvé až po páteční etapě, v níž dojel první na vrchol Col de l'Iseran. Etapa musela být poté kvůli bouřce s krupobitím a zanesené trati předčasně ukončena.

Cyklistický závod Tour de France - 20. etapa (Albertville - Val Thorens, 59 km): 1. Nibali (It./Bahrajn-Merida) 1:51:53, 2. Valverde -10, 3. Landa (oba Šp./Movistar) -14, 4. Bernal (Kol./Ineos), 5. Thomas (Brit./Ineos) oba -17, 6. Urán (Kol./EF Education First), 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) oba -23, 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -25, 9. Poels (Niz./Ineos), 10. Quintana (Kol./Movistar) oba -30, ...62. Kreuziger(Dimension Data) -9:56. Průběžné pořadí: 1. Bernal 79:52:52, 2. Thomas -1:11, 3. Kruijswijk -1:31, 4. Buchmann -1:56, 5. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) -3:45, 6. Landa -4:23, 7. Urán -5:15, 8. Quintana -5:30, 9. Valverde -6:12, 10. Barguil (Fr./Arkea Samsic) -7:32, ...16. Kreuziger -35:49.

Průběh 20. etapy jsme sledovali podrobněji níže:

To je pro dnešek vše, děkujeme za pozornost.

Romain Bardet už také projel cílem. Puntíkovaný dres nakonec udržel!

Fenomén letošního ročníku Julian Alaphilippe nakonec končí na celkové páté pozici.

A těsně za nimi ruku v ruce Egan Bernal a Geraint Thomas. Mladší z nich tak s přehledem udržel žlutý trikot a stává se nejlepším jezdcem v celkovém pořadí letošní Tour de France.

.@Eganbernal crosses the line alongside 2018 champion @GeraintThomas86. 💛



Egan Bernal franchit la ligne d'arrivée juste après, avec le vainqueur sortant. 💛#TDF2019 pic.twitter.com/GUtdyDHcK0 - Tour de France™ (@LeTour) 27. července 2019

Druhý projel cílem Valverde, za ním stájový kolega Landa.

Cíl: Vincenzo Nibali je vítězem etapy!

0,5 km do cíle: Dlouho očekávaný útok se nekoná, žádnému jezdci už nezbyla síla na zvednutí ze sedla a zapresování zbylých závodníků.

1,5 km do cíle: Nibaliho vítězství v etapě nejspíše nic nebrání. Soupeři o stupně vítězů se hlídají navzájem a nechávají ho v poklidu.

2,2 km do cíle: Alaphilippe definitivně vypadl z top4 a bude rád, když udrží páté místo.

3 km do cíle: Nibali jede výborně a atak odvrací. Na čele má náskok 40 sekund.

4 km do cíle: Stájový kolega Buchmanna se do toho opírá a snaží se vyvést svého lídra.

4,5 km do cíle: Skupina kolem žlutého Bernala zrychlila, od Nibaliho je méně než 30 sekund.

5 km do cíle: Yatesovi stačí na zisk trikotu pro nejlepšího vrchaře dnes druhé místo.

5,5 km do cíle: S. Yates, Barguil a Soler zvýšili tempo a ujeli skupině hlavních favoritů na pořadí.

7 km do cíle: A stále je ve hře puntíkatý dres. Simon Yates, Quintana i Bernal o něj stále usilují a mají na něj reálnou šanci.

8 km do cíle: Favorité jako Bernal, Thomas, Kruijswijk, Buchmann nebo Landa ztrácí na vedoucího Nibaliho jednu minutu. Souboj o pořadí v top ten stále pokračuje.

9 km do cíle: Nibali jede skvěle, na pronásledovníka Zakarina má náskok 23 sekund.

11 km do cíle: Na čele závodu se osamostatňuje Vincenzo Nibali. Alaphilippe je v současné chvíli ve virtuálním pořadí najednou až na čtvrtém místě!

12 km do cíle: Další rána pro Francouze. Romain Bardet, hlavní adept na zisk puntíkatého trikotu, také dost ztrácí a jeho pozice na čele vrchařské soutěže se začíná bortit.

13 km do cíle: Ale pozor! Julian Alaphilippe ztrácí kontakt na skupinu pronásledovatelů z celkového pořadí. Enric Mas na něj zkouší počkat a pomoci mu, ale bude to mít velice těžké.

⛰ This last long climb of the #TDF2019 is too hard for Julian Alaphilippe. The Frenchman is dropped with 13 kilometres to go.



⛰ Cette ascension est trop dure pour @alafpolak1. Le Français est lâché à 13 kilomètres de l'arrivée. pic.twitter.com/Qv5quLOxYJ - Tour de France™ (@LeTour) 27. července 2019

15 km do cíle: Peloton ztrácí na čelo něco málo přes minutu. Pomalu odpadá Porte, desátý jezdec celkového pořadí, ten je za skupinou hlavních cyklistů už půl minuty.

💥 @richie_porte is the first top 10 rider to be distanced!

💥 Richie Porte est le premier coureur du top 10 à être lâché !#TDF2019 pic.twitter.com/Di2ua6PhMl - Tour de France™ (@LeTour) 27. července 2019

17 km do cíle: Kdo si myslel, že Julian Alaphilippe dnes nebude stíhat, tak se mýlil. Zatím jede fantasticky a drží se u Kruijswijka, Thomase i Bernala.

18,5 km do cíle: Problémy pro Kruijswijka, jeho vrchní domestik George Bennett totálně odpadl. Dá se říci, že jeho smrtelné tempo ho odvařilo.

🇳🇿 @georgenbennett has been distanced, @LaurensDePlus is now leading the peloton for @JumboVismaRoad.

🇳🇿 George Bennett distancé, il ne reste plus que Laurens De Plus pour mener le peloton chez Jumbo-Visma.#TDF2019 pic.twitter.com/4HmJBUdIMA - Tour de France™ (@LeTour) 27. července 2019

21 km do cíle: Dnes se nejede pouze o zisk žlutého trikotu, ale o celkové složení na stupních vítězů. Proto se očekává útok jak Kruijswijka, tak Buchmana. Oba jezdci zatím jedou velmi dobře.

23,5 km do cíle: Team Jumbo Visma stále zvyšuje galaktické tempo, ale team Ineos mu je stále v patách. Vedoucí skupina má náskok už jen pouhé 2 minuty.



🏁 23 KM



⏱️ The peloton is 2 minutes behind the breakaway.

⏱️ Le peloton est à deux minutes de l'échappée.#TDF2019 pic.twitter.com/HDkxYzSfBH - Tour de France™ (@LeTour) 27. července 2019

28 km do cíle: Roman Kreuziger bohužel nestíhá tempo, jak by si představoval. Nachází se u konce pelotonu a nevypadá to příliš dobře. Spolu s ním i Peter Sagan.

29 km do cíle: Peloton teď táhne tým Jumbo Visma, které se pokouší vytvořit pozici pro svého lídra Stevena Kruijswijka (aktuálně 4. v celkovém pořadí).

33 km do cíle: Cyklisté začínají poslední horské stoupání. Peloton ztrácí 2 minuty a 40 sekund na skupinku na čele. Z pelotonu se odpoutal i Wellens, který dává najevo, že ještě chce zabojovat o puntíkatý dres.

37 km do cíle: Stoupání do Val Thorens začne za 4 kilometry.

40 km do cíle: Peloton ztrácí na vedoucí šestici už dvě minuty. Nutno dodat, že nikdo z čela nemá šanci na úspěch v celkové klasifikaci.

44 km do cíle: Aktuální zprávy hovoří o tom, že v cílové oblasti je krásných 25 stupňů, ale místy přeháňky.

48 km do cíle: Krásné gesto Juliana Alaphilippea, který popřál štěstí Eganu Bernalovi.

52 km do cíle: Peloton se nikam nežene, favorité zatím vyčkávají. V úniku je několik jezdců, mezi nejznámějšími jmény jsou Nibali, Teuns nebo Costa.

Na vrcholu Val Thorens, kde je dnešní cíl, nepanuje dobré počasí, dokonce jsou tam místy i bouřky. Doufejme, že se dnes muset opět předčasně ukončovat.

Tříkilometrová neutrální zóna je projetá, může se začít naplno závodit.

Poslední horská etapa letošní Tour de France byla zahájena!

Díky nepřízni počasí a obavám ze sesuvu půdy se start dnešní etapy, která začíná v Albertville, odkládá na 14:30.

Dobrý den, je před námi poslední etapa, ve které se bude bojovat o celkového vítěze letošní Tour de France. Zkrácením trasy můžeme čekat o to intenzivnější závodění.