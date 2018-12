Box a MMA opět vyprodaly O2 arenu, ukáže se Konečný i rappeři

Vyprodaná O 2 arena bude ve čtvrtek svědkem hned několika dlouho očekávaných duelů profesionálního boxu a bojového umění MMA. Na akci "XFN Night of the Champions" se představí bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný, který se do ringu vrací po více než čtyřech letech, domácí jednička MMA Karlos Vémola, jeho velcí sokové Petr Ondruš a Patrik Kincl. Diváckým tahákem je prestižní boxerský souboj rapperů Marpa a Rytmuse neboli Otakara Petřiny a Patrika Vrbovského.

Konečný ukončil kariéru v dubnu 2014, kdy ve Washingtonu prohrál na body souboj o titul mistra světa ve střední váze organizace WBO s domácím Peterem Quillinem. Teď se ale nechal přesvědčit, aby se do ringu vrátil. Zatím na jeden zápas. Jeho soupeřem bude v superstřední váhové kategorii do 76 kg Matúš Babiak ze Slovenska.

"Jak se před zápasem cítím? Jde to. Není to, co bývalo, ale doufám, že dokážu předvést kvalitní výkon. Tréninku jsem se věnoval naplno, sparingu by to zasloužilo rozhodně víc, ale není čas," řekl Konečný, který se tradičně moc nevěnoval sledování zápasů soupeře. "Taktiku nechávám na trenérovi. Navíc ho znám. Boxoval na mých akcích v Ústí," uvedl pro MfDnes čtyřicetiletý boxer, jenž má na svém kontě mezi profesionály 55 zápasů a 50 z nich vyhrál.

Na své si v O 2 areně přijdou i milovníci MMA. V oktagonu se představí česká jednička Vémola, který se utká s Brazilcem Flaviem Rodrigem Magonem. V zápase Ondruše s Kinclem poté půjde o právo odvetného souboje s Vémolou, který oba dva v nedávné minulosti porazil. Chybět nebude Machmud Muradov nebo Sandra Mašková.

Vrcholem akce má být netradiční boxerský zápas rapperů Marpa a Rytmuse, který organizátoři zvolili za hlavní tahák akce. A vyplatilo se jim to, podle informací ze sociálních sítí se prodalo více než 17 tisíc vstupenek. "Na zápas se připravuju každodenně tři čtvrtě roku," řekl Rytmus na jedné z promo akcí. "Já jdu válčit a nebudu dělat tyátr okolo, i když to lidi láká. Kašlu na to, chci být za sebe," kontroval Marpo, který se dříve věnoval thajskému boxu.