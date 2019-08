Bylo by skvělé zahrát si v Augustě, přeje si golfistka Kousková

Golfistka Sára Kousková po roce studia na americké univerzitě cítí posun ve své hře. Nejlepší česká amatérka uplynulých dvou let by tento týden na turnaji nejvyšší evropské série LET na Karlštejně chtěla projít cutem, aby přidala body do amatérského žebříčku a zvýšila svou šanci zahrát si ve slavné Augustě.

Doma se na evropském turnaji představí letos podruhé. Začátkem srpna skončila na děleném 11. místě na akci druhé evropské ligy na Konopišti a nyní okusí nejlepší evropskou konkurenci na Karlštejně. "Musím si udělat pořádek v hlavě. Na Konopišti jsem se v úvodu dostala pod tlak, teď chci začít uvolněně," řekla ČTK.

Pokud na Karlštejně projde cutem do nedělního finále a umístí se třeba podobně jako na Konopišti, vylepší své umístění v amatérském světovém žebříčku WAGR. V tom je aktuálně 79. a bojuje o možný start příští rok na druhém ročníku turnaje, který vrcholí na legendárním hřišti v Augustě, dějišti úvodního mužského majoru sezony Masters.

"Dostane se tam třicet nejlepších Američanek a třicet hráček ze světa. Mám před sebou Karlštejn a čtyři turnaje v Americe, takže teďka se láme chleba," řekla Kousková. Kvalifikace se uzavírá na konci sezony. "Jsem docela blízko, na hraně a bylo by skvělé, kdybych si v Augustě mohla zahrát."

Život v USA si užívá

Dvacetiletá golfistka by mohla být i nástupkyní Kláry Spilkové na postu české jedničky a hráčky schopné konkurovat světové elitě. "Ráda bych byla nejlepší českou hráčkou a hrdě se postavila tomuto jménu. Jestli se mi to povede, ukáže čas. Je s tím spojen tlak, který se musím naučit zvládat," řekla Kousková.

Stejně jako Spilková studovala pražské gymnázium Oty Pavla, ale tím podobnost končí. Zatímco Spilková se rychle dostala na nejvyšší evropský okruh LET, Kousková jde americkou cestou. Studuje a hraje na Texaské univerzitě v Austinu, kde mimo jiné vybrousil své umění vítěz tří majorů Jordan Spieth.

"Musela jsem se osamostatnit, ale moc se mi to líbí. Máme skvělé studijní i golfové zázemí a je to parádní životní možnost, která se mi naskytla," řekla Kousková. Na univerzitě na ni dohlíží Kate Goldenová, vítězka jedno turnaje na okruhu LPGA, kde strávila 17 sezon. "Je to obrovská pomoc a cítím posun ve hře."

V Česku maturovala z dějin umění a výtvarné výchovy a ve studiu umění pokračuje za oceánem. "Obor mám zaměřený obecně, ale mám nejraději sochařinu, takže jsem si brala hodiny tímto směrem," uvedla. "Nevím, jestli mám nějaké geny, pradědeček byl asi malířem. Ale v budoucnosti plánuju golfovou kariéru a uvidíme, jestli se umění budu věnovat pro zábavu, nebo z toho něco bude," dodala.