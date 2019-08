Bylo to nervózní, přiznal český čtyřkajak po důležité jízdě

Nervózní vstup do světového šampionátu má za sebou elitní český čtyřkajak Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel a Jakub Zavřel, přesto v rozjížďce navzdory drobným chybám předvedl solidní výkon a dojel druhý. Nervozity se ale čeští reprezentanti zřejmě nezbaví, na semifinále budou takřka dva dny čekat. Právě semifinále přitom bude klíčové v boji o olympiádu.

Čtyřkajaky budou mít na pětistovce olympijskou premiéru a konkurence je mnohem vyrovnanější než na kilometru, ze kterého Češi mají dva olympijské bronzy. Na rozdíl od jiných kategorií je pro čtyřkajaky MS jediným kvalifikačním pokusem.

To vyvolává velké napětí také u české posádky. "Byla to první nervózní jízda na mistrovství světa. To je taková klasika, u první jízdy jsou největší nervy. Myslím, že to bylo celkem solidní. Byly tam chyby, ale myslím, že odstup od Němců nebyl takový, jako jsme byli zvyklí, že nám dávají," řekl novinářům nejzkušenější člen posádky Havel.

Jízda nebyla tak čistá, jak by mohla být. "Bylo to neuhlazené, maličko jsme se tam kinklali. Zvlášť v závěru, kdy už je člověk tuhej, tak koordinace už je těžší. Takže tam jsme se trochu kejvali, ale nic víc špatně nebylo," uvedl dvojnásobný olympijský medailista.

I když z rozjížděk postupovalo po šesti lodích a tři ze čtyř posádek na sedmém místě díky času, výsledek byl podstatný. Právě podle něj se totiž nasazuje do semifinále. "V rozjížďce se na to nikdo nevykašle. Každý ví, že čím líp zajede v rozjížďce, tím je pravděpodobnější, že bude mít lepší los do semi," řekl Havel.

Jen chvíli si Češi mysleli, že by mohli zaútočit na favorizované Němce, pak jejich rivalové znovu přidali. "Bylo vidět, že to mají pod kontrolou, jak je u nich zvykem," poznamenal Havel.

V době rozhovoru Češi čekali na to, s kým se utkají v semifinále. Místo do Tokia pro svou zemi vybojuje prvních deset lodí, přičemž ale musejí být zastoupeny čtyři kontinenty, pokud se dostanou alespoň do finále B. Semifinále tak bude v boji o OH klíčové. "Jsou čtyři rozjížďky a tři semifinále, takže jedno semifinále bude mít dva vítěze rozjížděk. Doufám, že tam nebudeme," přál si Zavřel.

Přání se mu nesplnilo, Češi jsou ve třetím semifinále společně s domácími Maďary a Slováky, kteří své rozjížďky vyhráli. Do finále postoupí nejlepší tři lodě. Semifinále s českou účastí je naplánované až na sobotních 17:30, takže zhruba dva dny po rozjížďce. "Budeme mít čas o tom přemýšlet. Nervozita určitě bude. Já mám radši, když jízdy jsou rychleji po sobě. Člověk nestačí nervozitu mít," komentoval závodní program Havel.