Červenka si na start v MLB počká. Míček po homerunu si nevzal

Baseballista Martin Červenka se nejspíš na začátku sezony neprobojuje do hlavního týmu Baltimoru Orioles a na první start v elitní MLB si bude muset počkat. Z kempu hlavního celku byl v minulých dnech poslán na přípravu týmů Minor League, přesto má šanci se do "velké" ligy dostat.

"Záleží na tom, jak budu hrát a jestli ve mně trenéři uvidí potenciál pomoci týmu vyhrávat. Šance dostat se do MLB během sezony se bude odvíjet od toho, jak se mi bude dařit. Zda se budu trenérům hodit do týmu," napsal Červenka.

Šestadvacetiletý Červenka se jako první Čech zúčastnil přípravného kempu celku MLB a v rámci jarní testovací Grapefruit League nastoupil v devíti zápasech v dresu Orioles. "Bral jsem to jako normální přípravné zápasy," uvedl chytač.

Do hry většinou nastupoval v závěrech utkání. Ze sedmi startů na pálce měl dva odpaly a oba znamenaly homerun. Ten první tříbodový proti Minnesotě Twins pomohl k výhře 9:4. "Že se mi povedlo dát homerun, mě samozřejmě potěšilo, ale mám ze všech homerunů stejnou radost," řekl Červenka, jenž si homerunový míč nenechal.

O post chytače v Orioles bojoval se zkušenou čtveřicí Jesus Sucre, Andrew Susac, Carlos Pérez a Austin Wynns. V obraně odchytal v sedmi zápasech 20 směn. Čtyřikrát mu soupeřovi běžci 'ukradli' metu. "Až na jeden inning (směnu), který se mi nepovedl (tři chyby), jsem se v poli cítil velice dobře," hodnotil.

V zámoří působí Červenka devátým rokem a první pobyt mezi hráči z MLB v přípravě označil za pěkný. "Nedá se vyzdvihnout jedna zkušenost, ale spíše je přínosný celkový pocit, že jsem měl šanci trénovat a hrát s hráči, kteří mají zkušenosti z MLB," řekl s tím, že kemp týmu MLB se tolik nelišil od kempu Minor League, který už podstoupil loni.

Síla, rychlost a herní dovednosti hráčů jsou podle něj na stejné úrovni. "Největší rozdíl je v jejich přípravě, více se dokážou soustředit na každý pohyb," všiml si.

Den začínal Orioles velmi brzy. V půl sedmé ráno už se chodilo na hřiště a v sedm začal individuální trénink chytačů. "V osm jsme pak měli pálení v tunelech. Týmová rozcvička začínala v půl desáté, po ní jsme se přesunuli k týmové obraně a tréninku pálky na hřišti. Kolem poledne jsme měli oběd a od jedné začínal zápas, který většinou končil kolem čtvrté. Poté následovala regenerace," popsal Červenka.

Hvězdy MLB vydělávají miliony dolarů, hráči bojující o místo v sestavě ale jednoduchý život nemají. Červenka má smlouvu s organizací Orioles a plat dostane až podle zařazení. "V MLB kempu dostáváme pouze diety," prozradil. Přestože jde o hodně, nevraživost bývalý hráč Kotlářky nepoznal. "Jsou úplně v pohodě. Nikdo si nedělá žádné naschvály, spíše naopak si snaží pomáhat," konstatoval.

Přes přesun z MLB do Minor League kempu má stále šanci, že si zahraje ještě i jarní ligu za první tým. "Pořád si mě můžou povolat na nějaký zápas, ale už to nebude tak, že budu jezdit na každý zápas a trénovat s nimi," řekl Červenka.

Sezonu pravděpodobně začne v celku Bowie Baysox, hrajícím třetí ligu Double-A, ale hrát by mohl i druhou nejvyšší Triple-A. "To se rozhodne až po skončení přípravy," řekl Červenka, jenž tak bude mít jasno do začátku dubna.