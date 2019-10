Český jezdecký tým vyhlíží galashow světového parkuru v O2 areně

Největším lákadlem Global Champions Prague Playoffs 2019 pro české diváky bude zcela jistě místní tým Prague Lions, který nechybí mezi šestnácti účastníky prestižního seriálu Global Champions League. Tým pod vedením manažerky týmu Jessiky Kürten tvoří letos mezinárodní sestava: česká jezdkyně Anna Kellnerová, Belgičané Niels Bruynseels a Wilm Vermeir, Nizozemci Gerco Schröder a Marc Houtzager a Němec Marco Kutscher.

Celkem třikrát si Prague Lions zapsali letos umístění na stupních pro nejlepší. V Římě triumfovali ve složení Gerco Schröder - Marco Kutscher. V Šanghaji vybojovala dvojice Niels Bruynseels - Marc Houtzager třetí místo. Stejnou pozici obsadila dvojice Niels Bruynseels - Marc Houtzager v New Yorku. V rámci Prague Playoffs bude mít tým Prague Lions zastoupení také v Longines Global Champions Tour Super Grand Prix. Místenku do něj vybojoval Niels Bruynseels v Cannes, kde si na konto připsal první triumf v Longines Global Champions Tour v kariéře.

"Loňská premiéra Global Champions Prague Playoffs byla mimořádně úspěšná, setkali jsme se s mimořádně pozitivními ohlasy jak zahraničí, tak v České republice. Velmi nás to těší a pro organizaci letošního ročníku je to velký závazek," řekl předseda organizačního výboru Jan Andrlík k Prague Playoffs. Loňskou galashow světového parkuru navštívilo v O2 areně 32 tisíc diváků a další dva miliony sledovaly program prostřednictvím televizních obrazovek a internetových přenosů. "Pro diváky v O2 areně máme připraven nový formát. Opracoviště, kde se koně připravují bezprostředně před závodem, je oproti minulému roku přemístěno do nově postavené haly O2 universum a bude zpřístupněno divákům. Zde budou mít diváci také možnost navštívit shopping village, ve které bude připraveno mnoho prodejen s jezdeckými potřebami a ostatním zbožím, ale i program zajišťující dobrou náladu pro naše nejmenší, děti. Také jsme oproti loňskému roku ještě více zatraktivnili doprovodný program, abychom návštěvníkům nabídli jednak velkolepou artistickou a audiovizuální show v režii Michala Cabana a také jedinečnou koňskou show. V letošním roce půjde o vůbec největší koňskou show v České republice a jsem přesvědčen, že fanoušci do O2 areny dorazí v hojném počtu a užijí si ji," dodal Andrlík.

Program: Čtvrtfinále už ve čtvrtek, atraktivní koňská show denně

Global Champions Prague Playoffs 2019, jehož organizátorem je Czech Equestrian Team, odstartuje ve čtvrtek 21. listopadu, kdy je naplánováno čtvrtfinále Super Cupu, tzn. playoff týmové soutěže Global Champions League. Nastoupí proti sobě 12 týmů, které se v průběhu sezony umístily v kvalifikačních kolech na 5. až 16. místě. V této fázi čeká úvodní start také na Prague Lions, kteří jsou v celkovém hodnocení sedmí "Chceme, aby nás všichni fanoušci přišli podpořit do O2 areny. Čtvrtek 21. listopadu pro nás bude klíčovým dnem a my se těšíme na tuto výzvu s oporou svých fanoušků!" je přesvědčena manažerka týmu Jessica Kürtenová.

V pátek 22. listopadu bude opět hlavní soutěží Super Cup, přičemž do semifinále postoupí osm družstev ze čtvrtfinále a čtyři nejvíce bodující týmy z kvalifikací.

Vrcholem programu v sobotu 23. listopadu bude Super Grand Prix s dotací 1,26 milionu eur, kde budou závodit pouze postupující z jednotlivých Velkých cen, tzn. osmnáct nejlepších jezdců z letošní série Longines Global Champions Tour. A Prague Lions v něm také nebudou chybět díky Nielsi Bruynseelsovi.

Vrcholem parkurového víkendu v Praze bude neděle 24. listopadu s finále Super Cupu, ve kterém nastoupí šest nejlepších týmů a pojede se o celkovou dotaci 6,4 milionu eur.

Doprovodný program: Bohatá show pro všechny

Mimořádně atraktivní součástí Global Champions Prague Playoffs 2019 bude doprovodný program. K vidění bude v průběhu Prague Playoffs 2019 každý den. Mezi hlavní hvězdy budou patřit Jeremy a Selyne Gonzalez, Guillaume Mauvais nebo Lisa Röckener. "Zábavný program pro Prague Playoffs připravujeme pro diváky každého věku. Bude to originální show, oslava mimořádných výkonů lidí i koní, která doplní sportovní klání. Kromě vystoupení jednotlivých umělců bude celá akce doprovázena velkým množstvím různých audiovizuálních uměleckých vstupů včetně velkolepého čtvrtečního zahájení s představením všech týmů nebo velmi energických zahajovacích a vyhlašovacích ceremoniálů hlavních soutěží. Páteční program je věnován zejména rodinám s dětmi, pro které máme připraveny slevy na vstupném," řekl Jan Andrlík. Režiséry celého programu jsou Michal Caban a Martin Zahálka.

Vstupenky: V prodeji v síti Ticketportal

Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1290 korun do 2190 korun. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 korun. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového parkuru, jsou připraveny permanentky od 1490 korun.