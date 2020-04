Čeští slalomáři chtějí, aby domácí nominace o olympiádu byla letos

Čeští vodní slalomáři by chtěli, aby se mezi nimi o účastnících olympijských her v Tokiu rozhodlo už letos. Systém nominace se musí vzhledem ke zrušení mistrovství Evropy a nejasnému osudu letošní mezinárodní sezony změnit. Trenérská rada bude o nových kritériích jednat v polovině dubna, řekl reprezentační šéftrenér Jiří Pultera.

Slalomáři mají za sebou první ze tří plánovaných součástí nominačních bojů o jediné volné místo v každé kategorii na OH. Tou bylo loňské mistrovství světa. Pak se mělo bojovat na ME a při domácích nominačních závodech, přičemž se měly započítávat nejvyšší dva ze tří bodových zisků.

Na MS si titulem vybudoval výhodnou výchozí pozici v nabité kategorii kajakářů bronzový olympijský medailista z Ria Jiří Prskavec. Doufá, že se tento výsledek bude započítávat i pro odloženou olympiádu. "Anulování výsledků by v tomto případě bylo extrémně nefér rozhodnutí a věřím, že se tak nestane. Věřím, že první část zůstane platná a čekají nás ještě dvě třetiny, které definitivně rozhodnou o olympijském týmu," uvedl na svazovém webu Prskavec.

Upřednostnil by, aby se zbytek nominačních závodů uskutečnil už letos, až to umožní vývoj pandemie koronaviru. "Mohli bychom je brát jako vrchol letošní sezony, když to na žádný jiný vrcholný závod nevypadá," poznamenal.

Podle jeho největšího domácího konkurenta, úřadujícího mistr Evropy Víta Přindiše, to bude záležet na trenérech. "Na druhou stranu souhlasím, že se ta nominace už nějakým způsobem rozjela, první závod máme za sebou, takže by se ty výsledky měly počítat," doplnil slalomář, který je od 20. března otcem dcery Amálky.

Slalomářky by uvítaly letošní nominaci

"Dostali jsme extra sezonu navíc a bylo by dobré, kdybychom ji využili třeba na to, abychom vybrali závodníky, kteří na olympiádu pojedou. Mohli by tak absolvovat všechny olympijské kempy. Zároveň doufám, že se bude počítat nominace, která už byla odjetá. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by to hodně nefér," řekla kanoistka Tereza Fišerová, dvojnásobná medailistka se světových šampionátů.

Stejně to vnímá i finalistka OH 2016 kajakářka Kateřina Kudějová. "Jsem zvědavá, jak to trenéři vymyslí, a doufám, že nám 'jen tak' nevymažou to, co bylo odjeté. Vůbec by bylo skvělé, kdybychom o tom, kdo pojede, rozhodli už letos, abychom to nerozhodovali tři měsíce před olympiádou a mohli se připravovat přímo na hry," řekla.

Naplánování národní nominace na tuto sezonu je jednou z variant, kterou bude trenérská rada v polovině dubna projednávat. K určení nominačních kritérií je ale potřeba znát vyhlídky na letošní závody na domácí i mezinárodní úrovni. A to ještě za dva týdny nemusí být jasné. Mezinárodní kanoistická federace uvedla, že upravený mezinárodní kalendář zveřejní do 24. dubna.