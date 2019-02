Cyklistům hrozí pokuty za odhazování lahví a odpadků

Cyklisté si budou muset od zahajovacího víkendu jarních klasik na belgických silnicích dát pozor na to, kam odhazují prázdné bidony. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) hodlá porušení pravidel pokutovat částkami mezi 200 a 500 franky (4500 a 11.000 Kč) a v nejkřiklavějších případech až 1000 franky (22.500 Kč).

"Odhodit lahev do kanálu nebo dělat nepořádek na silnici už není v této době přijatelné," uvedl komisař UCI Philippe Marien, jenž bude o víkendu dohlížet na závody Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne-Brusel-Kuurne. "Musíme zastavit ty cyklisty, kteří nechávají všude odpadky. Vyššími pokutami chceme nastavit standardy a chovat se odpovědně a ekologicky," dodal Marien.

Pro jezdce budou připraveny zóny, kde se budou moci bidonů či obalů od jídla zbavit. Pokud vyhodí své odpadky jinde, riskují pokutu. Nejpřísnější tresty jsou pro ty, kteří odhodí "nebezpečným způsobem" bidony mezi fanoušky, i když samotné předávání lahví jako cenných suvenýrů zakázáno nebude.

"Dá se to udělat přívětivě. Ale když nějaký jezdec vhodí poloprázdný bidon mezi lidi, tak jde o život. To už vidět nechceme," uvedl komisař UCI.

Olympijský vítěz Greg Van Avermaet řekl, že peloton se už na zpřísněná pravidla připravuje. Belgický cyklista by však byl rád, aby se mohly bidony stále házet fanouškům. "Dítě by bylo za takový suvenýr rádo. A myslím, že to patří ke kouzlu cyklistiky," dodal třiatřicetiletý jezdec týmu CCC.