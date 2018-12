Delong si užíval životní zápas a děkoval fanouškům za atmosféru

Hattrickem a navíc i asistencí ozdobil svoji premiéru na mistrovství světa v Praze útočník Adam Delong a podílel se při vstupu do turnaje v O2 areně na vítězství českých florbalistů nad Německem 10:5. Dvaadvacetiletý odchovanec Horní Suché, který působí v superligových Vítkovicích, odehrál při svém celkově 14. startu v národním týmu životní zápas.

"Hrát před takovými fanoušky je fantastické, fakt jsem si to užil. Musím poděkovat klukům, protože mi to namazali na chleba a já jen stál na dobré pozici a zametal to do brány," děkoval za gólové představení spoluhráčům Delong, který nastupuje v útoku s Tomem Ondruškem a Patrikem Dóžou.

Dosud měl na kontě v reprezentaci sedm bodů za čtyři branky a tři přihrávky. Tak důležité góly jako dnes ještě nedal. "Hrál jsem superfinále, to jsme dvakrát prohráli. Poprvé jsem vyhrál v O2 Areně, premiéra jako hrom. Nejlepší zápas, který jsem hrál," přitakal Delong.

První start na MS si dnes připsali stejně jako on také Jiří Bauer, Martin Kisugite, Martin Pražan, Josef Rýpar a Mikuláš Krbec. "Opakovali jsme si, že nesmíme být nervózní. Jenže nikdo nezažil takovou atmosféru, takže se vlezlo na hřiště a prvních pár minut tam nervozita byla. Z toho plynuly ty technické chyby, ale postupem času jsme to odbourávali a doufám, že to bude lepší a lepší," podotkl Delong.

Češi s Němci třikrát prohrávali a definitivně jejich odpor zlomili na konci druhé třetiny, kdy otočili stav z 2:3 na 5:3. Za stavu 6:3 už Delong neměl starost o výsledek. "I Němci pak vytahovali presink, snažili se rozhodit obranu, otevřeli hřiště a lehčeji jsme se dostávali do těch pozic," uvedl Delong.

Skvělou atmosféru před 12.326 diváky v O2 areně si florbalisté užili a vychutnávají si i zázemí. Kabinu mají stejnou jako hokejisté na šampionátu v roce 2015. "Už jenom ta naše šatna je fantastická a ještě jednou bych chtěl poděkovat fanouškům, co dnes předvedli za atmosféru. Přijela také rodina a bylo to fantastické hrát před nimi. Z jejich očí jsem viděl radost," usmíval se Delong.

I pro tento okamžik byl rád, že v jeho rozhodování před léty padla volba místo tenisu na florbal. "Nevím, jak by to vypadalo, kdybych hrál tenis. Jsem rád, že hraju tento sport. Je tu super parta a bojujeme každý za jednoho," uvedl Delong.

Počítá s tím, že jeho dnešní premiéra bude i drahá. "Nevím, jak to tady funguje. Nejsem tu moc dlouho. Ale jak jsme se radovali, tak kluci říkali: 'Desátý gól a ještě hattrick, to bude hodně drahé'," smál se Delong.

V nedělním druhém duelu s Lotyšskem věří ve zlepšený výkon. "Už se popereme s atmosférou a očekávám náročnější hru, protože jsou Lotyši urostlejší. Chodí do soubojů mnohem ostřeji, musíme se připravit hlavně hlavou. Snad vyhrajeme, abychom postoupili rovnou do čtvrtfinále," doplnil Delong.