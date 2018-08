Dohola! Plavec Micka na ME zaválel, kvůli sázce ale přijde o vlasy

Závěr jaksepatří. Plavec Jan Micka uzavřel evropský šampionát v Glasgow výborným pátým místem i českým rekordem. Navíc si připsal další dvě finálové účasti a ve Skotsku opět ukázal, že se v současnosti řadí ke špičce starého kontinentu. I když teď může přijímat gratulace ze všech stran, bude muset splnit také jednu sázku. Kvůli prohranému paktu s kamarádem Dmytrijevem slíbil, že si oholí vlasy. "Budu muset jít dohola. Je za tím sázka," přiznal.

Sázka. A ne ledajaká. Český rychlík Micka se před evropským šampionátem vsadil se svým kamarádem Romanem Dmytrijevem a protože svůj úkol nesplnil tak, jak měl, bude muset kousat prohru i holicí strojek.

V Glasgow sice vybojoval fantastické výsledky, páté místo z osmisetmetrové trati volným způsobem, český rekord a další dvě finále však na výhru proti dalšímu plavci nestačily. "Páté místo na téhle trati je prostě krásný, ale budu muset jít dohola. Je za tím sázka. Vsadil jsem se s Romanem, že když budu do čtvrtého místa, tak se ostříhá dohola on, když budu já pátý a hůř, tak půjdu dohola já," prozradil.

Umístění ho nemrzelo ani tak kvůli sázce, ale proto, že chtěl útočit na medaili. Nakonec však uznal, že důležitější pro něj byl rekordní český čas, který zaplaval.

"Pátý místo vem čert. Hlavní je ten čas. Třetí a poslední závod, tedy poslední šance, kdy jsem mohl splnit, pro co jsem přijel, což bylo posunout hranici českého rekordu. A to se mi podařilo, zhruba o necelou vteřinu, za což jsem hrozně moc rád," radoval se před novináři z úspěchu.

A to nejen ze závěrečné "rychloplavby", ale také z celého působení na šampionát. Ten se mu totiž opravdu povedlo. I navzdory tomu, že nezacinkala medaile. "Před dvěma lety jsem byl čtvrtý, pátý a desátý. Teď je to pět, šest a osm, což je parádní. Jsem za to rád, fakt moc děkuju trenérce, týmu a rodičům. Je to úspěch, nikdy předtím se mi tohle na seniorském šampionátu nepovedlo. Nikdy jsem na seniorské akci tři finálka neměl. U mě to jsou navíc už všechno olympijské disciplíny," uzavřel.