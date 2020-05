Dostih v plné polní! Na "Velké" nebudou chybět poslední vítězové.

Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou figuruje na seznamu kandidátů na start třicítka koní včetně vítězů tří posledních ročníků, kterými jsou No Time To Lose, Tzigane du Berlais a Theophilos. V druhém kole bude možné koně přihlašovat do 24. září, 130. ročník slavného překážkového dostihu je na programu 11. října a předcházet mu mají přes komplikace způsobené pandemií koronaviru tradičně čtyři kvalifikační závody. V uplynulých dvou letech bylo na startu "Velké" vždy dvacet koní.

Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní trenér Josef Váňa starší, v jehož přípravě jsou i No Time To Lose a obhájce prvenství Theophilos. Tři svěřence přihlásil Stanislav Popelka, po dvou koních mají v aktuální listině Štěpánka Myšková, Radek Holčák a Čestmír Olehla, jenž zapsal jako jediný klisnu, devítiletou Izynku. Tziganea du Berlais trénuje Pavel Tůma. Přihlášeni jsou i koně z Francie, Irska a Slovenska.

Termíny kvalifikačních mítinků zatím nejsou vzhledem k opatřením kvůli pandemii koronaviru známé. Dostihový spolek je plánuje uspořádat v průběhu letních prázdnin. "Konkrétní termíny nyní konzultuje s Jockey Clubem ČR s ohledem na další závodiště a také možnosti České televize," uvedl Dostihový spolek v tiskové zprávě. Samotná dostihová sezona má v Pardubicích začít se zpožděním koncem června, prioritou pořadatelů je závodit před diváky.