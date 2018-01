Expert na výživu: Někteří olympionici si alkohol odříct nedokážou

Tvrdí, že deset a více procent sportovního výkonu dělá strava. Expert přes výživu, profesor Libor Vítek, který spolupracuje s Českým olympijským výborem a stará se o mnoho dalších českých olympioniků, ale zároveň dodává, že dodržovat správné stravovací návyky je pro sportovce pořádná řehole, a ne každý je ochoten udělat pro úspěch všechno. Často se také setkává s nedůvěrou.

Princip vedoucí k vyšší výkonnosti je podle něj jednoduchý. "Pokud sportovec správně jí, může mnohem lépe trénovat. Absolvuje kvalitnější a intenzivnější tréninky, to ho posouvá ve vlastním výkonu. Má mnohem větší toleranci k zátěži a rezistenci k infekčním chorobám."

Nelze ale čekat, že se změnou jídelníčku přijde zlepšení okamžitě. Předepsanou stravovací kůru je totiž důležité pečlivě dodržovat po určitou dobu. Aby se totiž dostavil nějaký výsledek, trvá to ve většině případů nejméně tři měsíce. "Často mi říkají, abych jim napsal jídelníček týden před vrcholovou akcí a že ho budou dodržovat. Ale takhle to prostě nefunguje," říká doktor Vítek s tím, že to je náročný běh na dlouhou trať.

Poukázal na konkrétní situaci, kdy před touto sezonou začal spolupracovat s reprezentacemi některých zimních sportů, a i když se v létě zdálo, že zima je daleko, bylo skoro pro některé sportovce udělat výrazné změny pozdě. "Do zimní olympiády máme u některých velkou honičku, abychom s tím něco udělali. Toho času bylo hrozně málo, abychom se dostali tam, kam bych chtěl," vysvětlil.

Existují ale i výjimky, na nichž se odborný dohled projeví mnohem dříve. Někdo se totiž stravuje tak špatně, že změny působí takřka okamžitě. "Divili byste se, že i někteří olympionici si nedokáží odříct alkohol. Existují i výjimky, kteří jsou schopní si dát v sezoně třeba i deset piv za večer. Je jich sice drtivá menšina, ale jsou," uvádí s podivem extrémní příklad toho, jak to vypadat nemá. Pokud v těchto případech přijde změna, je to vidět hned. "Alkohol je zabiják fyzického výkonu," tvrdí profesor Vítek.

Tenisté a kola se solí V důležitém tenisovém utkání Davis Cupu mezi Českem a Holandskem došlo na střídačce údajně na konzumaci koly se solí (více ZDE). Profesor Vítek ale prospěšnost takové kombinace odmítá: "To je úplný nesmysl. Kola jako taková je hloupost. Všechny sycené nápoje jsou špatně. Z oxidu uhličitého se vytváří kyselina uhličitá. Je to slabá kyselina, ale přesto je to kyselina. Není žádoucí. Kola obsahuje kofein. Ten je sice fajn, ale funguje jen tehdy, když máte dostatečnou dávku a předtím týdenní abstinenci právě od kofeinu. Když si dáte kolu a myslíte si, že bude mít psychostimulační účinky, tak jste na omylu. Působí močopudně, takže ačkoli si myslíte, že doplňujete tekutiny - kolou místo kvalitního ionťáku -, tak se poškozujete. V kole je spousta rychlých sacharidů, které osmoticky stahují tekutinu z okolí, a mohou tak způsobit zažívací obtíže a paradoxně i krátkodobě dehydrataci. Sůl je pouze chlorid sodný, chloridy prakticky nepotřebujete doplňovat. Abyste měli jejich nedostatek v těle, museli byste být těžce nemocní. Ačkoli sodík má svojí roli, potřebujete i vápník, hořčík a draslík.

Funguje i jako psycholog

Sám rozděluje ty, kteří chtějí využít jeho pomoc, do tří skupin: "Jedni udělají na slovo všechno, co jim řeknu. Další alespoň tolerují základní principy, ale nejsou se schopni zcela podřídit. A pak za mnou chodí také ti, které někdo z realizačního týmu přivede. To už mezi dveřmi vidím, že se na to koukají skrze prsty. Tam to nefunguje," popisuje přední odborník na sportovní výživu první "námluvy" se svými svěřenci.

V souvislosti s tím mluví o velké alchymii, protože kromě správných stravovacích návyků je důležitá i psychika. Někteří sportovci jsou totiž velmi tvrdohlaví. "Mám olympionika, medailistu z Ria, který není ochoten akceptovat zásady zdravé sportovní výživy. Přitom je velmi vzdělaný, říká, že má vlastní plán. On pak může mít všechno podle učebnice, ale není schopen maximálního výkonu. Většinou to řeším s celým týmem," vysvětluje Vítek své postupy.

Jako další ukázku toho, jak se dá pracovat s psychikou sportovce, lze uvést některé stravovací "excesy" sportovců během vrcholných soutěží či během přípravy. "To, že někdo sní třeba půl bochníku chleba se sádlem, dobře není, na druhou stranu sportovcům říkám, že pokud to jde, aby se odměňovali... Ale chybou většiny z nich je to, že se se odměňují i v době, kdy na to nemají nárok," smál se Vítek při setkání s novináři.