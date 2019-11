Fenomén van der Poel. Trať v Táboře mi sedí, přiznal

I svůj sedmý cyklokrosový start v Táboře proměnil Nizozemec Mathieu van der Poel ve vítězství. Při své premiéře v této sezoně Světového poháru přitom musel startovat až ze třetí řady a nebyl v úvodu ani mezi první patnáctkou. Navíc k závodu nastoupil jen tři dny po smrti svého děda Raymonda Poulidora, legendy francouzské cyklistiky.

"Byl to hodně těžký týden... A tohle byl velmi výjimečný závod. Když jsem byl junior, poprvé jsem tady vyhrál Světový pohár. Trať v Táboře mi opravdu sedí, patří mezi mé nejoblíbenější. Mám to tu rád a moc rád se sem vracím. A v sobotu se to opět potvrdilo," řekl Van der Poel.

"Celý týden byl plný emocí. V sobotu to bylo ještě těžší po fyzické i mentální stránce, než jsem sám očekával. Ale jsem hrozně šťastný, že se mi na tomhle pro mě speciálním místě povedlo vyhrát," dodal syn cyklokrosové legendy Adriho van der Poela.

Když se z třetí řady na startu probil dopředu, ve třetím z osmi okruhů měl technické problémy a opět se propadl. Na první místo ztrácel téměř půl minuty. I tak se nakonec v cíli radoval a navázal na své táborské triumfy ve SP mezi juniory v letech 2011 a 2012, v třiadvacítce rok poté, z mistrovství světa 2015, evropského šampionátu 2017 a také loni ve SP.

Jeho otec Adri van der Poel před startem přiznal, jak je nervózní. Tušil, že bude pro Mathieua složité prodrat se dopředu. Plán byl proto jasný - probít se k čelu závodu hned v úvodu na asfaltu. Jenže to se nepodařilo. "Start byl docela dobrý, ale měl jsem trochu problém dostat se do svého dobrého tempa. A musel jsem pak bojovat o to, abych šlapal vepředu," uvedl dvojnásobný mistr světa.

Když už se mu to podařilo a na vedoucí skupinu se dotáhl, musel do depa. "Jsem rád, že jsem nepřestal bojovat. Bylo vážně náročné se tam znovu dotáhnout, vyžadovalo to hodně úsilí a já tam byl docela pod tlakem. Hrozně moc jsem ale toužil vyhrát. A nakonec to všechno zafungovalo a já rozhodl v posledním kole," řekl Van der Poel.

Potvrdil, že s ním prakticky nelze závodit, jak před závodem prohlásila česká jednička posledních let Michael Boroš. "Mathieu jezdí jako člověk z jiné planety. Ať odstartuje úplně zezadu, přesto je schopný vyhrát," doplnil po závodě další z Čechů Jan Nesvadba.