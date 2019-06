Froome: Vím, jaké mám štěstí, že jsem pořád tady

Cyklista Chris Froome poprvé po těžké středeční nehodě a následné mnohahodinové operaci komunikoval s veřejností. Slova čtyřnásobného vítěze nejslavnějšího etapového závodu Tour de France uveřejnila na svých webových stránkách Froomova stáj Ineos.

"Chci poděkovat rodině, týmu, zkrátka každému, kdo mi vyjádřil po nehodě podporu. Děkuji doktoru Richardu Usherovi, jeho lidem a veškerému personálu v nemocnicích v Roanne a St. Etienne. Vím, jaké mám štěstí, že jsem dneska pořád tady," uvedla britská cyklistická hvězda.

"Jsou to těžké chvíle, ale vaše přání mi dodávají sílu. Takovou podporu bych si nikdy ani nedokázal představit," poděkoval fanouškům a veřejnosti.

