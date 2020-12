Házenkářky se chtějí na mistrovství Evropy zbavit nálepky outsiderů

V Dánsku ve čtvrtek odstartuje mistrovství Evropy házenkářek, na němž se potřetí za sebou představí i český tým. Svěřenkyně kouče Jana Bašného v nabité základní skupině B změří síly se Švédskem, Ruskem a Španělskem a pokusí se vzepřít roli outsidera. Zlato obhajují Francouzky, největšími favoritkami jsou ale Norky.

Český tým nechybí na čtvrtém z posledních pěti evropských šampionátů, jeho maximem jsou dvě osmé příčky z let 1994 a 2002. Reprezentantky by rády vylepšily předloňské 15. místo, přestože jsou podle bookmakerů vůbec největším outsiderem turnaje pro 16 celků. Do další fáze mistrovství, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, postoupí první tři týmy.

"Ambice našeho družstva jsou vždy podobné. Zanechat na šampionátu co nejlepší dojem, odehrát co nejlepší zápasy a dostat se do druhého kola. To je náš základní cíl. Určitě nechceme po základní skupině odjet domů," řekl při on-line tiskové konferenci Bašný.

Jeho tým začne ve čtvrtek se Švédskem, které na minulém Euru skončilo šesté. V sobotu nastoupí proti druhému největšímu favoritovi turnaje Rusku. Výběr sborné získal medaili v posledním vydání všech tří velkých reprezentačních akcí - před čtyřmi lety vyhrál olympijské hry, na minulém Euru obsadil druhé místo a na loňském světovém šampionátu vybojoval bronz. Tamtéž vybojovaly stříbro Španělky, na které Česko narazí v pondělí.

"Je to velice těžká skupina. Rusky a Španělky jsou medailistky z posledních šampionátů, Švédky končily kolem šestého sedmého místa. Všechny týmy jasně patří do osmičky nejlepších. Papírově jsme outsiderem, ale nám tahle role vyhovuje," uvedl Bašný.

Ani házenkářskému Euru se kvůli covidu-19 nevyhnuly potíže. Na poslední chvíli odstoupilo ze spolupořadatelství Norsko a turnaj bude hostit jen Dánsko. "Česká" skupina se přesunula z Frederikshavnu do Herningu.

Bašného tým se na šampionát dostal poté, co se kvůli koronaviru nedohrála kvalifikace a evropská federace EHF na turnaj vyslala stejné země jako před dvěma lety. Češky kvůli pandemii rok nehrály zápas a k soutěžnímu utkání naposledy nastoupily vloni na konci září.

"Bohužel všichni naši soupeři sehráli přípravná utkání. Zápasy nám chybí, ale tento účel částečně splnila interní modelová utkání, která jsme odehráli mezi sebou. Věřím, že ve čtvrtek budeme připraveni," řekl Bašný.

Obejít se musí bez několika opor. Kvůli zranění přišly o účast na Euru brankářská jednička Lucie Satrapová, spojka Helena Ryšánková a křídelní hráčka Kristýna Mika. Vzhledem k mateřským povinnostem bude scházet kapitánka Iveta Korešová, další spojku Michaelu Hrbkovou a pivotku Petru Tichou nepustil na turnaj zaměstnavatel.

"Ve chvíli, kdy nám chybí pět hráček ze základní patnáctky, tam jsou nové hráčky. Některé budou nováčkem na šampionátu, některé ještě neodehrály soutěžní utkání, ale není tu žádná hráčka, která by ještě nehrála za reprezentaci žádný zápas. Myslím, že tým je dostatečně silný na to, abychom odehráli roli, kterou chceme mít," uvedl Bašný.

"Soupeři mají absentující hráčky stejně jako my. Myslím, že ty jejich týmy na těch zraněných hráčkách stály víc než náš tým na hráčkách, které chybí. Šance porazit některého z těch tří soupeřů určitě je," dodal.

Kvůli opatřením proti koronaviru se budou zápasy hrát bez diváků. Nový šampion bude korunován 20. prosince. Na turnaji také budou ve hře čtyři místa na světový šampionát v příštím roce.