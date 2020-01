"Házenkářská Brazílie". Český tým čekají na šampionátu Němci

Přestože čeští házenkáři na evropském šampionátu před středečním posledním duelem čtvrtfinálové skupiny proti Německu už ztratili naději na další postup, pro většinu z týmu půjde o nejprestižnější zápas na turnaji. Deset ze 17 házenkářů v kádru totiž hraje bundesligové soutěže a jeden z trenérů Daniel Kubeš vede německý druholigový Emsdetten.

"Zápas s Německem je pro většinu hráčů určitě speciální. Ty vazby na Německo jsou těsně, navíc pro všechny na celém světě je zápas proti Německu zvláštní. Německo je největší házenkářská země, něco jako ve fotbale proti Brazílii nebo v ragby proti All Blacks (Novému Zélandu). Navíc i já jsem tam dlouho, spoustu těch hráčů znám," řekl novinářům Kubeš, jenž v Německu hrával od roku 2004 a zůstal tam i jako trenér.

"Němčina je moje druhá řeč a stává se i tady na nároďáku, že na kluky mluvím německy. To je život. Ale vůbec bych neřekl, že jsem už Němec. Jsem Čech a jsem na to hrdý. Jen pomalu ztrácím ty nejnovější české reálie. Neznám třeba různé seriály, co si tu kluci pouští. Jako třeba Most!," dodal Kubeš s úsměvem.

První bundesligu z českého týmu na Euru hrají brankář Tomáš Mrkva, Tomáš Babák a Pavel Horák. "Hodně nás hraje v Německu, víme, jak to tam chodí. Ale hlavní důvod, proč hrát proti Německu je vždy něco zvláštního, je fakt, že Němci jsou prostě taková házenkářská civilizace. Je tam vždy plná hala, ať je to příprava, první zápas v sezoně nebo mistrovství Evropy," řekl Mrkva.

"V Německu je to sport číslo dvě hned po fotbale. Dá se říct, že v každé vesničce je tam házenkářská hala a házenkářský klub. Je to neuvěřitelné. Je tam devět lig, větví se ještě na další podligy. Ta základna je tam neuvěřitelná. Němci tady prohráli o gól s Chorvaty a je to pro ně pomalu národní pohroma," dodal jednatřicetiletý gólman Bergischeru.

V druhé bundeslize působí Štěpán Zeman, Roman Bečvář, Petr Šlachta, Jan Mojžíš, Dieudonné Mubenzem a Marek Vančo a až třetí ligu hraje Jakub Hrstka. "Je to potvrzení toho, že i druhá bundesliga je kvalitní. Tady na mistrovství bylo hodně hráčů z druhé bundesligy. Samozřejmě ti nejlepší hrají v nejlepších bundesligových týmech a v německém nároďáku je jich hodně. Jsou to hvězdy v Německu. Je to vždy extra motivace se proti těm nejlepším a nejslavnějším měřit," uvedl Kubeš.

Duely s Němci, někdejšími olympijskými vítězi a mistry světa i Evropy, patří vždy k nejsledovanějším. "Samozřejmě zápas proti Německu je vždy něco speciálního. Pokud někomu z nás pomůže k lepšímu klubu a lepší pozici, budeme za to jen rádi. Posune nás to potom celkově všechny jako mančaft. Doufejme, že se nám ten zápas podaří," řekl Mrkva.

"Myslím, že všichni budou chtít podat co nejlepší výkon. Já proti většině hráčů z německého nároďáku nehraju, z druhé bundesligy tam pořádně nikdo není. Takže pro kluky z první bundesligy to bude ještě speciálnější. Ale samozřejmě se budu chtít ukázat, s tím jdu do každého zápasu. Ta šance je teď asi větší, protože to sleduje celé Německo," uvedl Zeman.

V Coburgu ho vede bývalý asistent trenéra německé reprezentace Jan Gorr. "Včera komentoval na německém Eurosportu náš zápas s Chorvaty. Volal mi před zápasem a ptal se mě na nějaké informace. Jak se cítíme, jak jsme na tom. Popravdě už jsem dost unavený, ale snad to ještě zítra zvládneme," dodal Zeman.