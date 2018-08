Hottmar hodnotil šamiponát kladně, jako příslib pro boj o OH

Zásluhou kajakáře Josefa Dostála a kanoisty Martiny Fuksy česká výprava získala v portugalském Montemoru čtyři medaile, z toho dvě v olympijských disciplínách. To by Hottmar už před šampionátem bral. "Musíme být spokojení, čtyři medaile jsou super. Samozřejmě trošku panuje zklamání z umístění čtyřkajaku a hlavně deblkajaku na kilometru, ale celkově bych to viděl velmi pozitivně," řekl kouč, který připomněl osmé místo čtyřkajaku a neúčast Jakuba Špicara s Danielem Havlem ve finále.

Potěšil ho ale výkon deblkanoe Filip Dvořák, Tomáš Janda, která skončila na olympijském kilometru sedmá. "I spousta dalších posádek dojela v kontaktu se špičkou, myslím, že celkově musíme být spokojeni," poznamenal. Přesná kritéria pro kvalifikaci na olympijské hry 2020 v Tokiu ještě nebyla zveřejněna, rozhodující bude MS 2019, které se uskuteční v maďarském Szegedu. "Pohledem kvalifikace na olympijské hry v Tokiu bychom vyjeli sedm míst, což by pro nás bylo hodně dobré," řekl Hottmar.

Umístění by stačilo vedle Dostála s Fuksou zřejmě i čtyřkajaku a deblkanoi Dvořák, Janda. Pokud by to tak za rok skutečně bylo, Hottmar by měl radost. "Myslím, že i všichni trenéři a funkcionáři z našeho sportu by mohli být spokojeni. Protože ten systém a ta kritéria jsou opravdu neskutečně tvrdá," řekl.

Systém podle všeho znovu bude velmi složitý. "Když někdo získá místo třeba na čtyřkajaku i na singkajaku, tak se budou dále přidávat místa v těch individuálních disciplínách. V Miláně před olympiádou v Riu do poslední chvíle nikdo nevěděl, který stát místa vyjel a který ne," popisoval Hottmar.

Na začátku příští sezony bude znovu řešit otázku složení čtyřkajaku pro olympijskou pětistovku. Letos jel ve dvou různých složeních, ale na ME ani na MS neuspěl. "V dané situaci po ME jiná možnost nebyla, nikdo jiný žádnou variantu nenavrhl, všechno bylo všemi jednomyslně schváleno. Posádka v současném složení měla šanci, bohužel jim to ve finále nesedlo," komentoval Hottmar vystoupení lodi na MS.

Uznal, že sestavování čtyřkajaku není snadné. "Základním faktorem je individuální výkonnost na nominačním závodě v květnu, dva a tři týdny poté následují závody SP, kde čtyřkajak bude startovat v takovém složení, v jakém si budeme myslet, že má největší šanci," doplnil. Je rád, že se Dostál bude z individuálních tratích soustředit jen na olympijský kilometr. "Jsem moc rád, že to takhle vyhlásil veřejně. To mi ulehčil dost práce," poznamenal. Jinak ho o tomto kroku hodlal sám přesvědčovat.

Myslí si, že by si trojnásobný olympijský medailista měl příští rok vyzkoušet i deblkajak. "Je rozumné, aby to s někým zkusil. Ale určitě to bude záležet na tom, jestli mu to s někým dobře půjde, na časovém programu mistrovství světa a spoustě dalších věcí. Nejdřív musí najít parťáka a zvítězit na domácích závodech," řekl. Považuje ale za předčasné spekulovat, kdo by Dostálovým parťákem měl být. "Na jaře může být všechno jinak. Spousta mladých závodníků se může výkonnostně výrazně posunout," uvedl Hottmar.