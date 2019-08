Jachtařky Tkadlecová a Houšková získaly titul mistryň světa

Jachtařky Sára Tkadlecová a Klára Houšková vyhrály na mistrovství světa třídy RS500 na Lipně kategorii žen. V celkovém pořadí šampionátu skončily páté, bronzovou medaili vybojovala sourozenecká posádka Tereza Dobrá, Jakub Dobrý. Mistry světa se stali Britové Peter Curtis a James Curtis, kteří opanovali většinu z 12 rozjížděk.

Ve světové konkurenci 126 závodníků se Češi neztratili. Do první desítky konečného pořadí se vešly ještě dvě domácí posádky - Eva Matoušková a Michaela Mertlová byly šesté, manželé Michal a Petra Lojkovi skončili devátí.

"Na Lipně nás během čtyř závodních dnů prověřil slabší nestálý vítr i silný vítr okolo 16 - 20 uzlů. Do 11. rozjížďky jsme se stále držely na medailových pozicích celkového pořadí. Bohužel kvůli technické závadě na lodi jsme nedokončily poslední rozjížďku, čímž jsme se posunuly na pátou pozici. Udržely jsme však vedení v naší kategorii," řekla k průběhu závodu Sára Tkadlecová. Ta vedle třídy RS500 závodí také s Dominikou Vaďurovou v olympijské kategorii 49erFX. Společně se připravují na prosincový závod na Novém Zélandu, kde budou bojovat o kvalifikaci na OH do Tokia.