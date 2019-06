Kapitánka Hejdová: Otřepeme se a hurá na další zápas

Podle kapitánky Romany Hejdové českým basketbalistkám výhra nad Francií proklouzla mezi prsty. Reprezentantky, které v úvodním vystoupení na mistrovství Evropy v Rize obhájkyním stříbrných medailí podlehly 61:74, však podle ní mají do dalšího průběhu turnaje na čem stavět.

Český tým favorita zaskočil a po skvělém prvním poločase vedl o sedm bodů. Nadějný náskok poté Češky držely až do závěru třetího dějství, ve kterém Francie srovnala a v poslední čtvrtině obrat dokonala. "Byl to super zápas, ale naštvání tam je, protože nám to proklouzlo mezi prsty a to bolí. Mohly jsme vstoupit do turnaje vítězně," řekla Hejdová.

Náskok v prvním poločase pomohla vytvořit především střelba z dálky a dobrá obrana. "Něco nám tam padlo, ale úplně nejlepší to nebylo. Mě spíš překvapilo, že nás pouštěly do nájezdů, to se moc nestává. Jsem zvyklá na tvrdší obranu, ale asi také byly nervózní," přidala Hejdová, která nastupuje ve francouzském Landes.

Už v pátek čeká basketbalistky druhý soupeř ve skupině Švédsko, takže podle Hejdové není moc času nad promarněnou šancí proti Francii truchlit. "Odehrály jsme super zápas a kdo by to byl řekl, že proti Francii povedeme třicet minut? Všichni nás pasovali do role outsiderů a já to chápu, protože zraněné holky chybí, ale my ukázaly, že umíme hrát dobrý basket," uvedla.

"Teď se otřepeme a hurá na další zápas. Není čas být moc naštvaný nebo se pouštět do hlubších emočních hloubání, proč to tak dopadlo. Po zápase jsme si řekly, že to je škoda, ale někdo musí vyhrát a někdo prohrát. Nemáme se za co stydět a určitě na tom jde stavět," prohlásila.