Karanténa není překážkou. Cyklisté závodí ve virtuálním světě

Že se nemůže v karanténě závodit? To není tak docela pravda. Špičková cyklisté v čele s vítězem Tour de France Geraintem Thomasem v době nuceného volna nezahálí a trénují na domácích rotopedech. A co víc, dokonce se účastní on-line závodů s cyklistickými nadšenci z celého světa.

Zatímco on-line fotbalové zápasy na herních konzolích nikoho tak úplně nepřekvapí, virtuální cyklistické závody už možná ano. Tím spíš, že dosažené výkony mají reálný základ.

Vítěz Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas tak zve fanoušky i kolegy k závodům virtuální Tour of Watopia.

No racing for a while so I’m saddling up in the Tour of Watopia again tonight… Group B at 5pm GMT / 6pm CET on @gozwift - see you there! pic.twitter.com/Ow8kGnWNbw