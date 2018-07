Kolocová a Kvapilová hledají cestu z nezdarů

Z loňského mistrovství Evropy odjížděly se stříbrnými medailemi na krku, tentokrát kontinentální šampionát pro Kristýnu Hoidarovou Kolocovou a Michalu Kvapilovou skončil sedmnáctým místem. V prvním kole play off předvedly nejhorší výkon na turnaji a vlastními chybami se připravily o šanci na postup.

Ačkoliv zápasy ve skupině naznačovaly možnost obratu k lepšímu, dnešní prohra znamenala třetí 17. místo na turnaji za sebou. Na podniku Světového okruhu v Ostravě před tím vůbec nepostoupily ze skupiny.

Po loňských úspěších na světové scéně, které naznačily jejich potenciál, marně hledají pohodu. Také proto, že vědí, kde už společně byly a kde by chtěly znovu být. "Myslím si, že ten tlak na výsledek určitě je velký, protože jsme byly zvyklé hrát v loňském roce trochu jinak a v letošním roce se nám to nedaří. Ve chvíli, kdy člověk cítí, že by měl být někde jinde a není, tak o to možná ten tlak vnímá víc. Určitě to není až tak vědomé, jako spíš podvědomé, ale myslím si, že ten tlak tam určitě je," vykládala zkušenější Kolocová.

Evropský šampionát zahájily dvěma hladkými výhrami nad slabšími soupeři, ale pak prohrály dobře rozehraný zápas s Finkami Riikou Lehtonenovou a Niinou Ahtiainenovou o přímý postup do osmifinále. A dnes prakticky darovaly vítězství Ruskám Jevgeniji Ukolovové a Jekatěrině Birlovové. "S lehčími soupeři a nebo ve chvíli, kdy jsme hrály opravdu precizně, tak se nám dařilo. Ve chvíli, kdy jsme se dostaly do vyrovnaných setů, tak jsme vždycky potom přišly s vlastními chybami. Dneska se nám to stalo od začátku," hodnotila vystoupení v Nizozemsku Kolocová.

Od podzimu se začínají výsledky na světových turnajích započítávat do olympijské kvalifikace pro hry 2020 v Tokiu a Kolocová s Kvapilovou hledají východisko z nezdarů. "Musíme začít zpátky od začátku, od dobrého příjmu, dobré nahrávky. Najít balanc v té naší hře a nikoliv se soustředit na soupeřky, protože prostě o těch to není," dodala Kolocová. Nyní budou mít chvíli volna a na přelomu července a srpna je čeká turnaj nejvyšší kategorie major ve Vídni.