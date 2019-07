Kozubek doplaval na MS čtvrtý na pětce, sekundu od medaile

Matěj Kozubek doplaval v životním závodu čtvrtý na mistrovství světa v Koreji na pětikilometrové trati. V tvrdém a rychlém závodu se v závěrečném kole prohnal kolem většiny soupeřů a v cíli ho od medaile dělila sekunda a dvě desetiny. První zlato mezi dálkovými plavci vybojoval evropský šampion Kristóf Rasovszky z Maďarska, druhý český reprezentant Vít Ingeduld skončil třicátý z 61 účastníků.

"Matěj předvedl neskutečný výkon. Čtvrté místo na mistrovství světa je prostě bomba," uvedl reprezentační trenér Jan Srb. Třiadvacetiletý Kozubek takové nadšení nesdílel. "Čtvrté místo je super, ale nemám z toho zvláštní pocity. Kdyby to byla medaile, tak by to asi bylo něco jiného," řekl na webu dálkového plavání.

Kozubek výborně odstartoval a zařadil se dopředu hlavního balíku, pak se pohyboval na hraně druhé a třetí desítky. V čele udávali tempo medailisté z loňského ME Rasovszky a Logan Fontaine z Francie. V posledním ze tří okruhů potvrdil roli favorita Rasovszky a vyhrál s náskokem deseti vteřin v čase 53:22,1. Fontaine bral stříbro, před Kozubkem už byl jen Eric Hedlin z Kanady.

Český plavec zvládl závod výborně takticky. Do posledního okruhu otočil na 25. místě a ztrácel na čelo jen 15 sekund, postupně se propracoval dopředu a po drtivém finiši vybojoval největší úspěch v kariéře.

V úterý ho čeká desetikilometrová trať, což je zároveň olympijská kvalifikace. "Bude to jiný závod, jiní soupeři. Půlka startovního pole bude úplně jiná. Uvidí se, jak to půjde dál, budu bojovat, co nejlíp to půjde," dodal Kozubek.

Dnes se dálkoví plavci vydali do prvního závodu MS již v osm hodin ráno, o dvě hodiny dříve oproti původnímu plánu kvůli hrozbě vytrvalého deště.