Kubíčková s Kvapilovou rychle končí, obhajoba Češek se nekoná

Obhájkyně prvenství Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou překvapivě nepostoupily v Ostravě na turnaji Světového okruhu v plážovém volejbalu ze skupiny a skončily až na děleném 25. místě. Aktuální světové dvojky zaznamenaly nejhorší výsledek po téměř čtyřech letech.

Nejdále se z českých žen dostaly Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou, které vypadly v 1. kole play-off po prohře s bývalými světovými jedničkami Agathou a Dudou z Brazílie dvakrát 15:21 a skončily na děleném 17. místě. V turnaji z domácích zástupců zůstali jen loňští semifinalisté Ondřej Perušič a David Schweiner. Osmí nasazení postoupili ve čtvrtek po dvou výhrách ve skupině přímo do 2. kola play-off, které je čeká v sobotu. Budou nejhůře devátí.

Nejvýše nasazené hráčky J&TBanka Ostrava Beach Open Hermannová a Sluková podlehly ve čtvrtek Dianě Luninové a Maryně Samodajové z Ukrajiny 0:2 a v pátek proti švýcarskému páru Nina Betschartová, Tanja Hüberliová sice bojovaly, ale trápily se. Hrály v křeči a zápas ztratily 13:21, 21:18 a 11:15 v tie-breaku.

"Naštvání tam je. Hledaly jsme tady optimální výkon. Nedařilo se nám najít svou hru a na téhle úrovni to je potrestané," řekla Nausch Sluková České televizi. "Nedokázaly jsme předvést, co nás dovedlo v žebříčku tak vysoko," uvedla Hermannová.

Hermannová s Nausch Slukovou skončily hůře jen dvakrát, a to na začátku své spolupráce. V srpnu 2015 byly třiatřicáté na Long Beach a v Olštýnu.

Kubíčková s Kvapilovou postoupily ze skupiny poté, co dopoledne otočily zápas s Karlou Borgerovou a Julií Sudeovou a i podruhé letos německý pár porazily. "V prvním setu se mi moc nedařilo a uspěly jsme v tie-breaku," řekla Kubíčková.

V prvním kole čelily pátým nasazeným Brazilkám a favorizované Agathu a Dudu trápily především ve vyrovnané druhé sadě. Za pomoci fanoušků v areálu Dolních Vítkovic ale od stavu 15:15 chybovaly, ztratily šest bodů v řadě a set i zápas prohrály.

"Daly jsme do toho momentální maximum. Snad se nemáme za co stydět," hodnotila Kubíčková. "Dokázaly jsme je znervóznit uprostřed setů, ale v koncovce jsme si to neuhrály a ony už to dohrály v pohodě," řekla Kvapilová.

Turnaj skončil po druhé prohře ve skupině pro Martinu Bonnerovou s Martinou Maixnerovou, které nestačily na Brazilky Talitu a Taianu Limaovou. Vypadli i Jan Dumek s Václavem Berčíkem a Marcel Mysliveček s Martinem Piherou.