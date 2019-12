Kubová je na mistrovství Evropy ve finále, Franta nepostoupil

Znakařka Simona Kubová znovu poplave finále stovky na mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Obhájkyně páté pozice z předloňského šampionátu v Kodani dnes v Glasgow postoupila do boje o medaile ze čtvrtého místa časem 56,70 sekundy. Na startu závodu na 100 metrů znak chyběla obhájkyně titulu Katinka Hosszúová. Ta dnes získala jubilejní 90. medaili z velkých akcí, když potřetí za sebou vyhrála na ME v krátkém bazénu polohový závod na 400 metrů.

Osmadvacetiletá Kubová v semifinále o 59 setin vylepšila výkon z dopoledních rozplaveb, ve kterých obsadila třetí místo. Zaplavala třetí nejlepší čas v kariéře. Za vlastním českým rekordem zaostala o 42 setin. "Mám velkou radost, že to bylo pod 57. Už jen čtyři desetiny a mám osobák, jsem ráda, že se tomu přibližuju. Trochu mě překvapila Italka v závěru. Ale za ten čas jsem moc ráda," pochvalovala si chomutovská plavkyně. S přehledem se dostala do finále, které poplave ve čtvrtek v 18:55 SEČ.

Favoritkou v něm bude Nizozemka Kira Toussaintová, která už dopoledne překonala rekord šampionátu a v semifinále ho posunula o dalších devět setin na 55,17. Evropskému rekordu Hosszúové se přiblížila na čtrnáct setin.

Třicetiletá Hosszúová dlouhou polohovku ovládla v čase 4:25,10 s náskokem 3,66 sekundy před krajankou Zsuzsannou Jakabosovou. Na ME v krátkém bazénu tak získala sedmnáctý titul a třiadvacátou medaili. První cenný kov vybojovala už před patnácti lety ve Vídni, kdy byla jako patnáctiletá třetí právě v polohovém závodě na 400 metrů.

Více než na tento šampionát se přitom Hosszúová soustředí na přípravu na OH v Tokiu. "V sobotu jsem byla v posilovně, protože potřebuju začít s olympijskou přípravou. Vzhledem k tomu, že jsem věděla, že tady nepoplavu na světový rekord, raději jsem sem přijela z plného tréninku a zajímalo mě, jak poplavu. S ohledem na tyto skutečnosti myslím, že je to OK," řekla.

Ženský závod na 50 metrů prsa vyhrála teprve čtrnáctiletá Italka Benedetta Pilatová. Ta v dnešním programu hned třikrát překonala juniorský světový rekord, ve finále ho vylepšila na 29,32. "Nevím, co říct. Jsem plná emocí. Fakt jsem tohle chtěla vyhrát," vykládala mladičká plavkyně.

Rus Vladimir Morozov překonal evropský rekord na 50 metrů prsa, titul získal v čase 25,51. Dva roky staré maximum Itala Fabia Scozzoliho ze šampionátu v Kodani vylepšil o jedenáct setin. Bývalý evropský rekordman dnes získal bronz.

V rekordu šampionátu 3:33,20 vyhrál mužský závod na 400 metrů volný způsob Danas Rapšys. Čtyřiadvacetiletý litevský reprezentant překonal o 1,35 sekundy deset let starý výkon Němce Paula Biedermanna z ME v Istanbulu. Rapšys zvítězil o 4,75 sekundy před domácím Thomasem Deanem.