Mark Cavendish s koncem cyklistické kariéry nespěchá, chce jezdit dál

Britský cyklista Mark Cavendish poopravil své nedělní prohlášení, že zřejmě brzy ukončí kariéru. Pětatřicetiletý vyhlášený spurtér, který má na kontě 30 etapových vítězství na Tour de France, po středečním závodě Scheldeprijs uvedl, že nemá potřebu s uzavřením úspěšné závodní dráhy spěchat.

"Tohle byl nejspíš poslední závod v mé kariéře," řekl Cavendish po nedělním závodě Gent-Wevelgem belgické televizní stanici Sporza. Emotivní komentář byl ale podle všeho jen reakcí na spekulace, že už 108. ročník podniku Scheldeprijs může být kvůli pandemii koronaviru zrušen.

Závod, který Cavendish v letech 2007, 2008 a 2011 vyhrál, se nakonec uskutečnil a slavný spurtér ho dokončil na 143. místě. "Nechci končit, miluji tento sport," prohlásil v rozhovoru pro stejnou televizní stanici Cavendish, který vedle etapových vavřínů na Tour vyhrál i 15 etap na Giru d'Italia a tři na Vueltě. Úspěchů dosahoval také na dráze.

"Spekulovalo se o tom, že zbytek letošních závodů může být zrušen. Belgická vláda měla v pondělí jednání ohledně možných omezení v souvislosti s koronavirem. A mně najednou došlo, že nemám vyjasněný příští rok, takže jsem dost možná jel poslední závod sezony a třeba i kariéry," vysvětlil svá slova o konci kariéry rodák z ostrova Man.

"Ale nechce se mi končit. Celým srdcem miluju závodění, o to víc tady v Belgii. Právě Scheldeprijs byl v roce 2007 mým prvním vyhraným závodem mezi profesionály. Je to ryzí závodění, připomíná to dobu, kdy jsem byl ještě dítě," řekl Cavendish, jehož kontrakt se stájí Bahrajn-McLaren vyprší s koncem roku, ale obě strany jednají o jeho prodloužení.