Měl jsem na druhé místo, za bronz jsem ale rád, přiznal Dostál

Bronzová medaile na kilometru na mistrovství světa kajakáře Josefa Dostála neuspokojila. I ve chvíli, kdy už ji měl na krku, přemítal, co mohl na trati udělat jinak. A chtěl si spravit chuť se čtyřkajakem, do kterého se v létě vrátil.



Z průběhu finále pořád neměl dobrý pocit. "Ani nevím, co jsem měl udělat jinak, asi jet rovnoměrněji. Trenéra jsem potkal, říkal, že dobrý, to je za tři," řekl svěřenec Karla Leštiny.

Nedokázal vytěžit tolik, kolik doufal, z první dráhy, pro kterou si v semifinále jel. V době finále byl totiž vítr ještě poměrně klidný. "Samozřejmě, kdyby foukalo, jak fouká teď, byl by závod o něčem jiném. Nevím, jestli je 20 minut nebo půlhodina od finále, a fouká. Bylo to kousíček, šel jsem si naproti štěstí s dráhou, ale nebylo to, no tak co. Není to hrozné, bronz z mistrovství světa taky dobrý, ale momentálně zklamání," vykládal.

Z první dráhy nebyl s největšími soupeři v kontaktu. "Kdybych jel uprostřed, snažil bych se kluků držet víc. Ale na toho Pimentu kousek chybí, dnes jsem na něj určitě neměl. Na toho Maxe Rendschmidta možná," uvažoval.

Medailový ceremoniál si ale užil. "Když jsem šel přímo na vyhlášení, nebyl jsem nadšený, ale hned jak jsem přišel před publikum, fanoušci na mě začali volat. Když mě vyhlašovali, měl jsem parádní potlesk, to člověka zahřeje u srdce," svěřil se.

Věděl, kde měl v tréninku rezervy. "Loni jsem kvůli zlomenému prstu vynechal podzimní soustředění, v zimě jsem byl hodně nemocný. V zimě a na jaře jsem moc nevěřil, že teď na tom budu tak, jak jsem. Forma určitě byla," řekl.

A formu hodlá ještě na kanále v Montemoru prodat. "Jsem mimořádně vyburcovanej, protože jsem to pokazil, nebo v uvozovkách pokazil. Těm klukům se to budu snažit vynahradit," dodal trojnásobný olympijský medailista.