Miliony od defraudanta jsme už odepsali, přiznává šéf Pakosta

Ze svazové pokladny zmizelo dvacet milionů korun, které už patrně nikdo neuvidí. Dotace od státu chodí se zpožděním a není jich zdaleka dost. Především peníze musel řešit Marek Pakosta, když se před rokem ujal českého volejbalu ve funkci předsedy. Ale nebál se toho.



Máte za sebou rok ve funkci. Co bylo nejdůležitější učinit jako první?



Šel jsem do předsednictví s cílem volejbalu pomoci. Při předchozím vedením se trošku ztratila kvalita manažérského řízení, já mám v tomto ohledu zkušenosti z privátní sféry, kde jsem působil deset let po skončení aktivní kariéry. Udělali jsme několik důležitých kroků. Proběhl audit zaměřený na účetnictví a kontrolní mechanismy, což byly problémy, s nimiž se volejbal v minulosti potýkal. Něco se nám podařilo, mám z toho dobré pocity, ale čeká nás nadále hodně práce. Administrace při žádostech o dotační programy je stále složitější, musíme za pochodu změnit metodiku. Příspěvkové financování končí, státní dotace nemůžeme přeposílat na jednotlivé kluby, musíme být nejen příjemcem, ale i spotřebitelem.



Nastoupil jste po aféře, kdy se provalilo rozkrádání svazových peněz. Jak ji vnímáte?



Je to pro nás smutná zkušenost. Účetní, který peníze defraudoval, byl sice pravomocně odsouzený a má soudem nařízeno peníze splácet, až bude na svobodě, ale víme, že je to v praxi nereálné. Peníze jsme už navždy odepsali. Spíše musíme ztráty z minulosti kompenzovat kladnými hospodářskými výsledky. V době, kdy státní peníze chodí se zpožděním, je velké mínus, že nemáme rezervy.



Prozradíte, o jakou jde sumu?



Přesnou částku neřeknu, ale pohybujeme se okolo dvaceti milionů korun.



Co jste učinil, aby se už tyto přehmaty neopakovaly?



Zaměřili jsme se na kontrolní mechanismy, neboť schvalovací postupy nebyly dobře nastaveny. Jeden člověk mohl zaúčtovávat, připravovat platby a pak je i autorizovat. Teď je to vše oddělené a dodržen princip čtyř očí.



Jak se nyní díváte na působení vašeho předchůdce Zdeňka Haníka jako šéfa svazu?



Obecně mělo minulé vedení v kontrole financí nedostatky, které musíme nyní napravovat, ale to jsem věděl, s tím jsem do toho šel. Na druhou stranu sportovní úspěchy chlapců U19 v 2017 a U18 v 2018 jsou výsledkem dobře nastaveného systému práce s mládeží.



Jak hodnotíte jeho nedávná vyjádření, že ženy mají ke sportování menší předpoklady, protože nemají v sobě zakódovanou soutěživost, a například beach volejbal v jejich podání ani nesleduje?



Myslím, že to nebylo a priori mířeno na volejbal, šlo o definování role žen ve sportu. Je to jeho soukromý názor, který média logicky uchopila. Svůj názor jsem vyjádřil na Facebooku a webových stránkách, ten je odlišný. Je to na odbornou diskusi na k tomu určeném fóru, ať k tomu promluví lékaři a psychologové, to může mít nějakou váhu.



Volejbal ovšem prezentujete jako sport, kde mají muži a ženy stejnou pozici. Nepřipadá vám proto vyjádření bývalého nejvyššího představitele za minimálně za nevhodné?



Je nešťastné, když někdo, kdo je považován za představitele sportovních organizací, dává podobná vyjádření. Byť jde o soukromý názor, Musí počítat s ním, že bude hodnocen z této pozice. Nejde ale o stanovisko Českého volejbalu.



Posteskl jste si, že státní peníze hodí pozdě. Už jste z letošního přídělu něco obdrželi|?



Žádali jsme ve čtyřech programech: reprezentace, talentovaná mládež, významné akce a organizace sportu. Ve druhém a třetím jsme už peníze dostali na přelomu dubna a května, teď máme v ruce rozhodnutí v dalším, není důvod dalšího z prodlení. Fungujeme už normálně, ale do té doby to bylo složité především z pohledu cash flow. Vydechli jsme si a jedeme v normálním režimu. Kdyby se ukázalo, že zbývající dva programy budou nějak dramaticky opožděny, zase nastane problém. Ale to neočekáváme. Jakmile se to jednou rozjelo, jsem přesvědčen, že jsme schopni všechny přidělené peníze načerpat v řádech týdnů.



Společenské organizace zabývající se sportem jako Česká unie sportu, Česká obec sokolská ale i Svaz měst a obcí vyzývají vládu, aby konečně jeho financování řešila. Připojil jste se k této oficiální výzvě?



Nevím, o jakou výzvu konkrétně jde. Obecně se ale s tímto postupem souhlasím a připojuji se. Je však otázka, do jaké míry se dá s tím něco dělat. Ministerstvo školství si situaci uvědomuje, kapacitně je však pod stavem. Legislativa pak spadá pod vládu. Nejhorší máme za sebou, důležité bude, aby včas vypsalo dotační programy na příští rok. Když se to podaří do srpna či září, je šance, že rok 2019 bude ve financování jednodušší než letošní.



Je výhoda, když ministr školství v demisi Robert Plaga hrával plážový volejbal?



Může se zdát. Je ale třeba si uvědomit, že sport je součástí ministerstva školství, kde je jeho relativně minoritní oblastí. To se týká i rozpočtu. Možná je sport víc vidět, když se koná olympiáda, nebo se naopak provalí velký průšvih, jako byla kauza MŠMT v polovině minulého roku. Jinak vnímám, že se ministr musí především věnovat jiným oblastem, hlavně školství. Nejlepší pro budoucnost by bylo, kdyby vzniklo samostatné ministerstvo nebo aspoň agentura, o níž se mluví, která by pravomoce či jejich část měla.



Vládním zmocněncem pro sport byl jmenován bývalý hokejista Milan Hnilička. Přivítal jste tento krok?



Je dobře, když se jím stal bývalý vrcholový sportovec, jenž ví, co obnáší, než kdyby se jím stal politik nebo úředník, který by sport teprve poznával.