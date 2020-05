Mistrovský prsten Patriotů byl vydražen za více než milion dolarů

Za více než milion dolarů byl vydražen mistrovský prsten za vítězství New England Patriots v Super Bowlu v sezoně 2016. Majitel klubu Robert Kraft se rozhodl vzdát cenné památky na pomoc potřebným v době koronavirové krize a nový majitel za prsten zaplatil 1,025 milionu dolarů, tedy téměř 26 milionů korun.

Prsten obsahuje 283 diamantů, což připomíná památný obrat Patriotů ve finále NFL proti Atlantě Falcons. Tým New England totiž prohrával už 3:28, přesto Super Bowl po prodloužení popáté vyhrál.

Totožnost nového majitele prstenu nebyla zveřejněna. Vyvolávací cena byla 75.000 dolarů (1,9 milionu korun), dražba trvala jedenáct dnů. Vítěz se navíc s americkým miliardářem Kraftem setká na stadionu Gillette a může si prohlédnout jeho kancelář. Do sídla klubu ve Foxborough ho dopraví klubové letadlo.

Do sbírky All In Challenge již dříve přispěla i někdejší hvězda Patriots Tom Brady. Za večeři s ním a lístky na jeho první zápas za Tampu Bay zaplatil zájemce 800.000 dolarů. V projektu, do kterého se zapojila řada sportovních, filmových a hudebních celebrit, se vybralo k dnešnímu dni již přes 45 milionů dolarů.