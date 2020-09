Nejlepší čeští krasobruslaři se chystají na Nebelhorn Trophy

Elitní čeští krasobruslaři s výjimkou Michala Březiny, který žije ve Spojených státech amerických, se chystají na Nebelhorn Trophy. Tradiční závod v Oberstdorfu se uskuteční od čtvrtka do soboty a bude první mezinárodní akcí této sezony. Jaká bude ta příští, není kvůli pokračující pandemii koronaviru jasné.

V Oberstdorfu budou závodit Eliška Březinová, taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi a sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař, pro kterou to bude mezinárodní debut v českých barvách.

Vzhledem k okolnostem se závod uskuteční bez diváků za zpřísněných hygienických opatření. "V podstatě to funguje stejně jako u nás v Česku. Ve vnitřních prostorách musíme nosit roušky a na ledě se nepotká více než deset lidí v danou hodinu," uvedla Březinová v tiskové zprávě. Desátá žena z loňského mistrovství Evropy se na závod těší. "Je to místo, které znám a na které jsem jezdívala, když jsme byla menší a po dlouhé době se sem vracím. Jsem strašně ráda, že závod bude," doplnila.

Bidař se Žukovou po srpnových prověrkách najížděli programy, protože od jara kvůli koronaviru neměli moc času na společný trénink. "To bylo to, co nám scházelo. Uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě by ta příprava ještě mohla být delší, ale uvidíme, jak na tom jsme," řekl Bidař.

Test na koronavirus

Vzhledem k cestě do Německa musel absolvovat test na koronavirus. S obavami, že by kvůli pozitivnímu výsledku mohl o závod přijít, se mu špatně trénuje. "Ta nejistota je pro mě úplně strašná. Na trénincích jsme pracovali, ale pracuje se jinak, když se nemusíte ničeho bát, než když jdete na test a nevíte, jak to dopadne," svěřil se.

Stejně jako ostatní čeští reprezentanti kvůli koronavirovým omezením přišel o start v Budapešti, který měl v plánu. Jiné závody až do prosincového mistrovství republiky vypsány nejsou. "Ještě pan Žídek (předseda svazu - pozn. red.) říkal, že se v Česku možná povede udělat mezinárodní závod pro sportovky, ale to samozřejmě musí taky někdo přijet ze zahraničí, aby se to počítalo. Takže uvidíme, jak bude situace pokračovat," doplnil.