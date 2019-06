Nepejchal vidí soutěž týmů jako další šanci na olympijský úspěch

Sportovní střelec Filip Nepejchal hned v prvním soutěžním dnu Evropských her v Minsku potvrdil, že momentálně prožívá skvělé období. Devatenáctiletý reprezentant letos jako první vybojoval Česku účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu a vyhrál dva závody Světového poháru. V Bělorusku společně s Anetou Brabcovou získali bronz v soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce, která bude mít za rok na olympiádě premiéru.

"Směrem k olympiádě to ale nic neznamená. Momentálně nikdo neví, jak to bude. Je to složité. Ani nevíme, jak se budou týmy dávat dohromady. Jestli se budou tvořit z těch, kteří si vystřílí kvótu, nebo se bude o kvóty přímo střílet," řekl Nepejchal. Každopádně je rád, že v Tokiu smíšené týmy budou. "Je to další možnost, jak získat medaili. Může se to povést," uvedl český střelecký supertalent.

Medaile z Minsku si oba Češi váží. "Samozřejmě, že jsem spokojená a šťastná. Je to můj největší úspěch," radovala se Brabcová. "Bylo to zdlouhavé, ale vystříleli jsme to a dopadlo to na třetí místo," pousmál se Nepejchal.

Společnou soutěž mužů a žen přivítali. "Líbí se mi, že na to nejsem sama. Na jednu stranu to může druhý zkazit, nebo vytáhnout. Je to takové buď, anebo. Jestli jsou to větší nervy? Spíše menší, mám v druhém oporu. Baví mě to," uvedla Brabcová s tím, že s kolegou ale v průběhu závodu moc nekomunikuje. Tradičně se plně soustředí jen na svou střelbu. "Každý jedeme sám za sebe. Jen vidím, co nastřílel Filip, a on možná vidí, co jsem nastřílela já. Jinak si ale nic nedokážeme říct," řekla.

Nepejchal by se nebránil ani společné individuální soutěži mužů i žen. "Podle mého by nebyl problém. Zrovna ve vzduchovce je to porovnatelné, až na 3x40, královskou disciplínu. Myslím si, že by to úplně v pohodě šlo sloučit dohromady a byla by v kategorii celkově větší výkonnost," uvedl Nepejchal, který dnešní úspěch nechtěl s předešlými letošními srovnávat. "Na Světových pohárech je větší konkurence. Rozhodně je to ale tady velký úspěch," dodal.

Brabcovou i Nepejchala v Minsku čekají ještě individuální závody a poté i další mix, tentokrát vleže. Oba tak mohou získat ještě další tři medaile.